Qual. Europei, Itlia Udenr 21 , poker alla Svezia

L’Italia del ct Badini centra la terza vittoria consecutiva nel girone di qualificazione agli Europei Under 21.

Allo stadio Manuzzi di Cesena,gli Azzurrini battono 4-0 la Svezia archiviando la pratica già nel primo tempo con la doppietta di Pisilli (12’ e 47’) e Camarda, che si procura e trasforma al 40’ con uno scavetto il rigore del momentaneo raddoppio e diventa il più giovane marcatore nella storia degli Azzurrini. Sempre dal dischetto, al 93′, il 4-0 firmato dal padrone di casa Berti. Azzurrini, primi a quota 9 in 3 partite insieme alla Polonia. Il 14 ottobre, la sfida all’Armenia, fanalino di coda senza punti.

TALIA-SVEZIA 4-0

IL TABELLINO

ITALIA (4-3-3): Palmisani; Palestra, Marianucci, Mane, Bartesaghi; Pisilli (72′ Berti), Lipani, Ndour (83′ Dagasso); Cherubini (72′ Pafundi), Camarda (72′ Ekhator), Koleosho (83′ Fini). All. Baldini.



SVEZIA U21 (4-3-3): Bishesari; Antwi, Makolli, Zatterstrom, Perez Vinlof; Bjorklund, Thorell (46′ Kurtulus), Boudri (85′ Tolf); Njie (62′ Asare), Swedberg (62′ Kanga), Sonko (62′ Ayari). Ct. Backstrom

RETI: 12′ e 48′ Pisilli, 40′ rig. Camarda, 93′ rig. Berti

Ammoniti: Berti e Boudri