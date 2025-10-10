Sfondo scuro Sfondo chiaro
Francesco Totti incorona Nico Paz e crede nel CT Gattuso
Qual. Europei, Itlia Udenr 21 , poker alla Svezia
Calcio - Qual. Campionato del Mondo

Qual. Europei, Itlia Udenr 21 , poker alla Svezia

Ottobre 10, 2025
scritto daRedazione

L’Italia del ct Badini centra la terza vittoria consecutiva nel girone di qualificazione agli Europei Under 21.

Allo stadio Manuzzi di Cesena,gli Azzurrini battono 4-0 la Svezia archiviando la pratica già nel primo tempo con la doppietta di Pisilli (12’ e 47’) e Camarda, che si procura e trasforma al 40’ con uno scavetto il rigore del momentaneo raddoppio e diventa il più giovane marcatore nella storia degli Azzurrini. Sempre dal dischetto, al 93′, il 4-0 firmato dal padrone di casa Berti. Azzurrini, primi a quota 9 in 3 partite insieme alla Polonia. Il 14 ottobre, la sfida all’Armenia, fanalino di coda senza punti.

TALIA-SVEZIA 4-0

IL TABELLINO

ITALIA (4-3-3): Palmisani; Palestra, Marianucci, Mane, Bartesaghi; Pisilli (72′ Berti), Lipani, Ndour (83′ Dagasso); Cherubini (72′ Pafundi), Camarda (72′ Ekhator), Koleosho (83′ Fini). All. Baldini.
 

SVEZIA U21 (4-3-3): Bishesari; Antwi, Makolli, Zatterstrom, Perez Vinlof; Bjorklund, Thorell (46′ Kurtulus), Boudri (85′ Tolf); Njie (62′ Asare), Swedberg (62′ Kanga), Sonko (62′ Ayari). Ct. Backstrom

RETI: 12′ e 48′ Pisilli, 40′ rig. Camarda, 93′ rig. Berti

Ammoniti: Berti e Boudri

Ottobre 10, 2025
scritto daRedazione
Francesco Totti incorona Nico Paz e crede nel CT Gattuso

Ottobre 10, 2025
Calcio - Qual. Campionato del Mondo

Ottobre 11, 2025

