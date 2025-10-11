Serei A Basket: risultati 2a giornata

La Virtus si conferma in testa alla clasifica , vittoria delle V Nere all’overtime 82-80 cont Udine . L’OLimpia Milano bette e Varese , Vince anche la Germani Brescia contro Trentino. Ok anche Trieste, vincente 84-79 contro Napoli.
OPENJOBMETIS VARESE-EA7 EMPORIO ARMANI MILANO 61-94
IL TABELLINO
OPENJOBMETIS VARESE-EA7 EMPORIO ARMANI MILANO 61-94 (17-28, 32-50, 52-74)
Openjobmetis Varese – Moody 0 (0/4, 0/4 da 3), Alviti 4 (0/2, 1/7, 1/2 tl), Nkamhoua 16 (5/8, 1/4, 3/7 tl), Assui 5 (1/3, 1/4 da 3), Moore 12 (6/9, 0/3 da 3); Librizzi 13 (0/2, 2/6, 7/8 tl), Freeman 11 (1/1, 3/6 da 3), Villa, Ladurner. N.e.: Bergamin, Prato. All.: Kastritis.
EA7 Emporio Armani Milano – Brown 13 (2/3, 3/6 da 3), Bolmaro 11 (2/6, 1/1, 4/4 tl), Booker 7 (1/3, 1/1, 2/2 tl), Shields 6 (0/1, 2/2 da 3), Ellis 12 (6/8); Mannion 9 (3/3, 0/1, 3/4 tl), Tonut 3 (1/3, 0/1, 1/2 tl), Brooks 20 (4/4, 4/8 da 3), Ricci 6 (0/2, 2/4 da 3), Flaccadori 2 (0/1, 2/2 tl), Dunston 3 (1/2, 1/2 tl), Diop 2 (1/1, 0/1, 0/2 tl). All.: Messina.
APU OLD WILD WEST UDINE-VIRTUS OLIDATA BOLOGNA 80-82
IL TABELLINO
APU OLD WILD WEST UDINE-VIRTUS OLIDATA BOLOGNA 80-82 (12-17, 31-37, 47-60)
Apu Old Wild West Udine – Mekowulu 8 (2/3, 0/1, 4/6 tl), Bendzius 11 (2/2, 1/3, 4/4 tl), Brewton 23 (8/15, 2/2, 1/4 tl), Dawkins 8 (1/4, 2/3 da 3), Calzavara 15 (4/6, 1/7, 4/6 tl); Alibegovic 4 (1/2, 0/4, 2/3 tl), Spencer 6 (2/4, 2/2 tl), Ikangi 5 (1/1, 1/7 da 3), Da Ros (0/2 da 3). N.e.: Stjepanovic, Mizerniuk, Pavan. All.: Vertemati
Virtus Olidata Bologna – Edwards 27 (2/6, 6/11, 5/6 tl), Pajola 11 (1/1, 3/7 da 3), Niang 9 (2/5, 5/5 tl), Jallow 10 (2/3, 1/1, 3/4 tl), Smailagic 6 (1/4, 1/4, 1/2 tl); Vildoza 7 (2/2, 0/2, 3/3 tl), Morgan 4 (1/2, 0/1, 2/2 tl), Diarra 2 (1/2), Diouf 4 (2/2), Akele 2 (1/3, 0/3 da 3), Hackett (0/2, 0/1 da 3). N.e.: Accorsi. All.: Ivanovic
GERMANI BRESCIA-DOLOMITI ENERGIA TRENTINO 72-63
IL TABELLINO
GERMANI BRESCIA-DOLOMITI ENERGIA TRENTINO 72-63 (27-14, 39-34, 55-47)
Germani Brescia – Bilan 4 (2/5), Della Valle 19 (2/5, 1/7, 12/12 tl), Ndour 7 (3/10, 1/2 tl), Ivanovic 18 (3/6, 3/6, 3/6 tl), Rivers 6 (1/2, 1/5, 1/2 tl); Burnell 14 (4/6, 0/1, 6/7 tl), Cournooh 4 (1/1, 0/2, 2/2 tl), Mobio (0/1, 0/1 da 3). All.: Cotelli
Dolomiti Energia Trentino – Steward 18 (6/14, 2/4 da 3), Jones 8 (2/5, 1/3, 1/2 tl), Mawugbe 7 (3/5, 1/4 tl), Aldridge 0, Jogela 5 (1/4, 1/4 da 3); Niang 5 (1/3, 1/6 da 3), Forray 11 (1/4, 3/4 da 3), Jakimovski 6 (0/1, 1/3, 3/4 tl), Bayehe 3 (1/1, 0/2, 1/3 tl), Cattapan. N.e.: Hassan, Fall. All.: Cancellieri
NAPOLI BASKETBALL-PALLACANESTRO TRIESTE 79-84
IL TABELLINO
NAPOLI BASKETBALL-PALLACANESTRO TRIESTE 79-84 (20-18, 39-47, 62-56)
Napoli Basketball – El-Amin 14 (5/9, 1/5, 1/1 tl), Caruso 6 (3/5), Mitrou-Long 18 (6/9, 2/5, 3/4 tl), Simms 13 (2/4, 3/6 da 3), Faggian (0/2 da 3); Flagg 11 (4/7, 1/4, 0/2 tl), Gentile 4 (2/3, 0/1 da 3), Croswell 10 (5/7, 0/2 tl), Treier (0/1 da 3), Saccoccia. N.e.: Gloria, Bolton. All.: Magro
Pallacanestro Trieste – Uthoff 7 (1/3, 1/1, 2/2 tl), Ruzzier 2 (1/2), Ramsey 13 (1/5, 3/6, 2/3 tl), Sissoko 13 (4/5, 5/6 tl), Brown 14 (1/2, 3/5, 3/3 tl); Candussi 4 (0/2, 0/1, 4/4 tl), Moretti 12 (3/3, 1/3, 3/3 tl), Toscano-Anderson 3 (1/5, 0/6, 1/2 tl), Ross 15 (3/6, 2/4, 3/3 tl), Brooks 1 (0/1, 1/2 tl). N.e.: Deangeli, Iannuzzi. All.: Gonzalez