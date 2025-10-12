Italia , Gattuso:”dobbiamo migliorare nella’autostima”

L’Italia ha battuto 3-1 l’Estonia nelle qualificazione ai Mondiali del 2026,. A Gennaro Gattuso al termine del match:” “L’importante è creare tante occasioni -ringrazio i ragazzi per l’impegno e per il lavoro che fanno. Bisogna recuperare perché la seconda partita in pochi giorni facciamo sempre fatica, ma battendo Israele saremmo più tranquilli per affrontare i playoff che dovremo fare”. Dobbiamo migliorare nell’autostima e nei meccanismi – ha proseguito -. Non si può dominare per 95 minuti, ma siamo rimasti in partita anche soffrendo, ma senza l’errore di Donnarumma non avremmo preso gol. Kean? Valuteremo le condizioni, ma Pio Esposito è entrato bene. Speriamo non sia nulla di grave perché ci serve”.