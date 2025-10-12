Qual. Mondiali 2026- risultati

Il Portogallo vince noniostante l’errore dal dischetto diuCristiano Ronaldo, grazie a un gol di Neves. Vittoria dell’Albania contro la Serbia. Vittoria per l’Italia, ma anche per la Norvegia.Bene la Spagna, sempre davanti nel proprio girone alla Turchia che batte Bulgaria 6-1.
RISULTATI
GRUPPO I: ESTONIA-ITALIA 1-3
- I4′ Kean (I), 38′ Retegui (I), 74′ Pio Esposito (I), 76′ Sappinen (E)
GRUPPO I: NORVEGIA-ISRAELE 5-0
- 18′ aut. Khalaili, 27′, 63′ e 72′ Haaland, 28′ aut. Nachmias
GRUPPO E: SPAGNA-GEORGIA 2-0
- 24′ Pino, 64′ Oyarzabal
GRUPPO E: BULGARIA-TURCHIA 1-6
- 11′ Guler (T), 13′ Kirilov (B), 49′ aut. Popov (B), 51′ e 56′ Yildiz (T), 65′ Celik (T), 90’+6 Kahveci (T)
GRUPPO F: PORTOGALLO-IRLANDA 1-0
GRUPPO F: UNGHERIA-ARMENIA 2-0
- 56′ Lukacs, 90’+4 Gruber
GRUPPO K: SERBIA-ALBANIA 0-1
- 45’+2 Manaj
GRUPPO K: LETTONIA-ANDORRA 2-2
- 33′ Nicolas (A), 41′ Zelenkovs (L), 55′ rig. Gustkovskis (L), 78′ Olivera (A)
LE CLASSIFICHE DEI GIRONI
IL GRUPPO DELL’ITALIA, GIRONE I
- Norvegia: 18 punti in 6 partite (29 gol fatti, 3 gol subiti)
- ITALIA: 12 punti in 5 partite (15 gol fatti, 8 gol subiti)
- Israele: 9 punti in 6 partite (15 gol fatti, 16 gol subiti)
- Estonia: 3 punti in 6 partite (6 gol fatti, 16 gol subiti)
- Moldavia: 0 punti in 5 partite (3 gol fatti, 25 gol subiti)
TUTTI GLI ALTRI GRUPPI:
GIRONE A
- Germania: 6 punti in 3 partite (7 gol fatti, 3 gol subiti)
- Irlanda del Nord: 6 punti in 3 partite (6 gol fatti, 4 gol subiti)
- Slovacchia: 6 punti in 3 partite (3 gol fatti, 2 gol subiti)
- Lussemburgo: 0 punti in 3 partite (1 gol fatto, 8 gol subiti)
GIRONE B
- Svizzera: 9 punti in 3 partite (9 gol fatti, 0 gol subiti)
- Kosovo: 4 punti in 3 partite (2 gol fatti, 4 gol subiti)
- Slovenia: 2 punti in 3 partite (2 gol fatti, 5 gol subiti)
- Svezia: 1 punto in 3 partite (2 gol fatti, 6 gol subiti)
GIRONE C
- Danimarca: 7 punti in 3 partite (9 gol fatti, 0 gol subiti)
- Scozia: 7 punti in 3 partite (5 gol fatti, 1 gol subito)
- Grecia: 3 punti in 3 partite (6 gol fatti, 7 gol subiti)
- Bielorussia: 0 punti in 3 partite (1 gol fatto, 13 gol subiti)
GIRONE D
- Francia: 9 punti in 3 partite (7 gol fatti, 1 gol subiti)
- Ucraina: 4 punti in 3 partite (6 gol fatti, 6 gol subiti)
- Islanda: 3 punti in 3 partite (9 gol fatti, 7 gol subiti)
- Azerbaigian: 1 punti in 2 partite (1 gol fatto, 9 gol subiti)
pubblicità
GIRONE E
- Spagna: 9 punti in 3 partite (11 gol fatti, 0 gol subiti)
- Turchia: 6 punti in 3 partite (9 gol fatti, 9 gol subiti)
- Georgia: 3 punti in 3 partite (5 gol fatti, 5 gol subiti)
- Bulgaria: 0 punti in 3 partite (1 gol fatto, 12 gol subiti)
GIRONE F
- Portogallo: 9 punti in 3 partite (9 gol fatti, 2 gol subiti)
- Ungheria: 4 punti in 3 partite (6 gol fatti, 5 gol subiti)
- Armenia: 3 punti in 3 partite (2 gol fatti, 8 gol subiti)
- Irlanda: 1 punto in 3 partite (3 gol fatti, 5 gol subiti)
GIRONE G
- Olanda: 13 punti in 5 partite (18 gol fatti, 3 gol subiti)
- Polonia: 10 punti in 5 partite (8 gol fatti, 4 gol subiti)
- Finlandia: 10 punti in 6 partite (8 gol fatti, 9 gol subiti)
- Lituania: 3 puntI in 6 partite (6 gol fatti, 9 gol subiti)
- Malta: 2 punti in 6 partite (1 gol fatto, 16 gol subiti)
GIRONE H
- Austria: 15 punti in 5 partite (19 gol fatti, 2 gol subiti)
- Bosnia: 13 punti in 6 partite (13 gol fatti, 5 gol subiti)
- Romania: 7 punti in 5 partite (10 gol fatti, 6 gol subiti)
- Cipro: 5 punti in 6 partite (7 gol fatti, 9 gol subiti)
- San Marino: 0 punti in 6 partite (1 gol fatto, 28 gol subiti)
GIRONE J
- Macedonia del Nord: 12 punti in 6 partite (11 gol fatti, 2 gol subiti)
- Belgio: 11 punti in 5 partite (17 gol fatti, 4 gol subiti)
- Galles: 10 punti in 5 partite (11 gol fatti, 6 gol subiti)
- Kazakistan: 6 punti in 6 partite (7 gol fatti, 11 gol subiti)
- Liechtenstein: 0 punti in 6 partite (0 gol fatti, 23 gol subiti)
GIRONE K
- Inghilterra: 15 punti in 5 partite (13 gol fatti, 0 gol subiti)
- Albania: 11 punti in 6 partite (6 gol fatti, 3 gol subiti)
- Serbia: 7 punti in 5 partite (4 gol fatti, 6 gol subiti)
- Lettonia: 5 punti in 6 partite (4 gol fatti, 8 gol subiti)
- Andorra: 1 punto in 6 partite (2 gol fatti, 12 gol subiti)
GIRONE L
- Croazia: 13 punti in 5 partite (17 gol fatti, 1 gol subito)
- Repubblica Ceca: 13 punti in 6 partite (11 gol fatti, 6 gol subiti)
- Far Oer: 9 punti in 6 partite (8 gol fatti, 5 gol subiti)
- Montenegro: 6 punti in 6 partite (4 gol fatti, 13 gol subiti)
- Gibilterra: 0 punti in 5 partite (2 gol fatti, 17 gol subiti)