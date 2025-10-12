Qual. Mondiali 2026- risultati

Sfondo scuro Sfondo chiaro
Serie A , finale: Juventus- Milan 0-0
Ottobre 12, 2025
scritto daRedazione

Il Portogallo vince noniostante l’errore dal dischetto diuCristiano Ronaldo, grazie a un gol di Neves. Vittoria dell’Albania contro la Serbia. Vittoria per l’Italia, ma anche per la Norvegia.Bene la Spagna, sempre davanti nel proprio girone alla Turchia che batte Bulgaria 6-1.

RISULTATI

GRUPPO I: ESTONIA-ITALIA 1-3

  • I4′ Kean (I), 38′ Retegui (I), 74′ Pio Esposito (I), 76′ Sappinen (E)

GRUPPO I: NORVEGIA-ISRAELE 5-0

  • 18′ aut. Khalaili, 27′, 63′ e 72′ Haaland, 28′ aut. Nachmias

GRUPPO E: SPAGNA-GEORGIA 2-0

  • 24′ Pino, 64′ Oyarzabal

GRUPPO E: BULGARIA-TURCHIA 1-6

  • 11′ Guler (T), 13′ Kirilov (B), 49′ aut. Popov (B), 51′ e 56′ Yildiz (T), 65′ Celik (T), 90’+6 Kahveci (T)

GRUPPO F: PORTOGALLO-IRLANDA 1-0

GRUPPO F: UNGHERIA-ARMENIA 2-0

  • 56′ Lukacs, 90’+4 Gruber

GRUPPO K: SERBIA-ALBANIA 0-1

  • 45’+2 Manaj

GRUPPO K: LETTONIA-ANDORRA 2-2

  • 33′ Nicolas (A), 41′ Zelenkovs (L), 55′ rig. Gustkovskis (L), 78′ Olivera (A)

LE CLASSIFICHE DEI GIRONI

IL GRUPPO DELL’ITALIA, GIRONE I

  1. Norvegia: 18 punti in 6 partite (29 gol fatti, 3 gol subiti) 
  2. ITALIA: 12 punti in 5 partite (15 gol fatti, 8 gol subiti)
  3. Israele: 9 punti in 6 partite (15 gol fatti, 16 gol subiti) 
  4. Estonia: 3 punti in 6 partite (6 gol fatti, 16 gol subiti)
  5. Moldavia: 0 punti in 5 partite (3 gol fatti, 25 gol subiti)

TUTTI GLI ALTRI GRUPPI:

GIRONE A

  1. Germania: 6 punti in 3 partite (7 gol fatti, 3 gol subiti)
  2. Irlanda del Nord: 6 punti in 3 partite (6 gol fatti, 4 gol subiti)
  3. Slovacchia: 6 punti in 3 partite (3 gol fatti, 2 gol subiti)
  4. Lussemburgo: 0 punti in 3 partite (1 gol fatto, 8 gol subiti)

GIRONE B

  1. Svizzera: 9 punti in 3 partite (9 gol fatti, 0 gol subiti)
  2. Kosovo: 4 punti in 3 partite (2 gol fatti, 4 gol subiti)
  3. Slovenia: 2 punti in 3 partite (2 gol fatti, 5 gol subiti)
  4. Svezia: 1 punto in 3 partite (2 gol fatti, 6 gol subiti)

GIRONE C

  1. Danimarca: 7 punti in 3 partite (9 gol fatti, 0 gol subiti)
  2. Scozia: 7 punti in 3 partite (5 gol fatti, 1 gol subito)
  3. Grecia: 3 punti in 3 partite (6 gol fatti, 7 gol subiti)
  4. Bielorussia: 0 punti in 3 partite (1 gol fatto, 13 gol subiti)

GIRONE D

  1. Francia: 9 punti in 3 partite (7 gol fatti, 1 gol subiti)
  2. Ucraina: 4 punti in 3 partite (6 gol fatti, 6 gol subiti)
  3. Islanda: 3 punti in 3 partite (9 gol fatti, 7 gol subiti)
  4. Azerbaigian: 1 punti in 2 partite (1 gol fatto, 9 gol subiti)

GIRONE E

  1. Spagna: 9 punti in 3 partite (11 gol fatti, 0 gol subiti) 
  2. Turchia: 6 punti in 3 partite (9 gol fatti, 9 gol subiti)
  3. Georgia: 3 punti in 3 partite (5 gol fatti, 5 gol subiti)
  4. Bulgaria: 0 punti in 3 partite (1 gol fatto, 12 gol subiti)

GIRONE F

  1. Portogallo: 9 punti in 3 partite (9 gol fatti, 2 gol subiti)
  2. Ungheria: 4 punti in 3 partite (6 gol fatti, 5 gol subiti)
  3. Armenia: 3 punti in 3 partite (2 gol fatti, 8 gol subiti)
  4. Irlanda: 1 punto in 3 partite (3 gol fatti, 5 gol subiti)

GIRONE G

  1. Olanda: 13 punti in 5 partite (18 gol fatti, 3 gol subiti)
  2. Polonia: 10 punti in 5 partite (8 gol fatti, 4 gol subiti)
  3. Finlandia: 10 punti in 6 partite (8 gol fatti, 9 gol subiti)
  4. Lituania: 3 puntI in 6 partite (6 gol fatti, 9 gol subiti)
  5. Malta: 2 punti in 6 partite (1 gol fatto, 16 gol subiti)

GIRONE H

  1. Austria: 15 punti in 5 partite (19 gol fatti, 2 gol subiti)
  2. Bosnia: 13 punti in 6 partite (13 gol fatti, 5 gol subiti)
  3. Romania: 7 punti in 5 partite (10 gol fatti, 6 gol subiti)
  4. Cipro: 5 punti in 6 partite (7 gol fatti, 9 gol subiti)
  5. San Marino: 0 punti in 6 partite (1 gol fatto, 28 gol subiti)

GIRONE J

  1. Macedonia del Nord: 12 punti in 6 partite (11 gol fatti, 2 gol subiti)
  2. Belgio: 11 punti in 5 partite (17 gol fatti, 4 gol subiti)
  3. Galles: 10 punti in 5 partite (11 gol fatti, 6 gol subiti)
  4. Kazakistan: 6 punti in 6 partite (7 gol fatti, 11 gol subiti)
  5. Liechtenstein: 0 punti in 6 partite (0 gol fatti, 23 gol subiti)

GIRONE K

  1. Inghilterra: 15 punti in 5 partite (13 gol fatti, 0 gol subiti)
  2. Albania: 11 punti in 6 partite (6 gol fatti, 3 gol subiti)
  3. Serbia: 7 punti in 5 partite (4 gol fatti, 6 gol subiti)
  4. Lettonia: 5 punti in 6 partite (4 gol fatti, 8 gol subiti)
  5. Andorra: 1 punto in 6 partite (2 gol fatti, 12 gol subiti)

GIRONE L

  1. Croazia: 13 punti in 5 partite (17 gol fatti, 1 gol subito)
  2. Repubblica Ceca: 13 punti in 6 partite (11 gol fatti, 6 gol subiti)
  3. Far Oer: 9 punti in 6 partite (8 gol fatti, 5 gol subiti)
  4. Montenegro: 6 punti in 6 partite (4 gol fatti, 13 gol subiti)
  5. Gibilterra: 0 punti in 5 partite (2 gol fatti, 17 gol subiti)
Ottobre 12, 2025
scritto daRedazione
