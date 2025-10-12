Sfondo scuro Sfondo chiaro
Italia , Esposito:”sono entrato bene, ma è merito della squadra “
Ottobre 12, 2025
scritto daRedazione

ingrazio la squadra e ringrazio il mister, mi sono trovato subito benissimo”. Un’altra serata da ricordare per A Tallin Pio Esposito, contro l’Estonia nella gara di qualificazione ai Mondiali 2026 il giovane attaccante dell’Inter ha trovato il primo gol con la maglia della Nazionale. L’attaccante azzurro e dell’Inter è entrato in campo al posto dell’infortunato Kean e ha realizzato il gol del momentaneo 3-0. “C’è armonia nel gruppo e così è più facile giocare. Io sono entrato bene, ma è merito della squadra che ti mette nelle condizioni migliori – ha detto ai microfoni Sky.-

Ottobre 12, 2025
scritto daRedazione
