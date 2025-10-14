Qual. Mondiali : risultati

Sfondo scuro Sfondo chiaro
Ottobre 14, 2025
scritto daRedazione

La Germania nbatte l’Irlanda del Nord . L’Islanda si suoera e ferma la FRancia 2-2. Pari Svizzera e ko per una Svezia sempre più ultima. Doppietta di De Bruyne col Belgio e vittoria 4-2 sul GallesRISULTATI

GRUPPO A: IRLANDA DEL NORD-GERMANIA 0-1

  • 31′ Woltemade

GRUPPO A: SLOVACCHIA-LUSSEMBURGO 2-0

  • 55′ Obert, 72′ Schranz

GRUPPO B: SLOVENIA-SVIZZERA 0-0

GRUPPO B: SVEZIA-KOSOVO 0-1

  • 32′ F. Asllani

GRUPPO D: ISLANDA-FRANCIA 2-2

  • 39′ Palsson (I), 63′ Nkunku (F), 68′ Mateta (F), 70′ Hlynsson (I)

GRUPPO D: UCRAINA-AZERBAIGIAN 2-1

  • 30′ Hutsulieak (U), 45’+3 Akhundzade (A), 64′ Malinovskyi (U)

GRUPPO J: GALLES-BELGIO 2-4

  • 8′ Rodon (G), 18′ su rig. e 75′ su rig. De Bruyne (B), 24′ Meunier (B), 80′ Broadhead (G), 90′ Trossard (B)

GRUPPO J: MACEDONIA DEL NORD-KAZAKISTAN 1-1

  • 54′ Karaman (K), 74′ Bardhi (M)

Ottobre 14, 2025
scritto daRedazione
