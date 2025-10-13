Qual. Mondiali – risultati

Nel Gruppo C vincono Scozia , Danimarca ( 2-1 alla Biuelorussia ) in gol anche McTominay, e La Daninarca (3-1 alla Grecia in gol, ancora Hojlund). L’Olanda batte la Finlandia 4-0 la Polonia 2-0 alla Lituania nel Gruppo G.. Terza vittoria di fila delle Isole Far Oer che sognano i playoff: 2-1 alla Repubblica Ceca nel gruppo dove comanda la Croazia. Austria battuta al 95′ in Romania ma sempre in testa
GRUPPO C
- SCOZIA-BIELORUSSIA 2-1
15′ Adams (S), 84′ McTominay (S), 96′ Kuchko (B)
- DANIMARCA-GRECIA 3-1
21′ Hojlund (D), 40′ Andersen (D), 41′ Damsgaard (D), 63′ Tzolis (G)
GRUPPO G
- OLANDA-FINLANDIA 4-0
8′ Malen, 17′ Van Dijk, 38′ rig. Depay, 84′ Gakpo
- LITUANIA-POLONIA 0-2
15′ Szymanski, 64′ Lewandowski
GRUPPO H
- SAN MARINO-CIPRO 0-410′ Loizou, 60′ Andreou, 67′ rig. Kastanos, 79′ Kakoullis
- ROMANIA-AUSTRIA 1-0
95′ Ghita
GRUPPO L
- ISOLE FAR OER-REPUBBLICA CECA 2-1
67′ Sorensen (I), 78′ Karabec (R), 81′ Agnarsson (I)
- CROAZIA-GIBILTERRA 3-0
30′ Fruk, 78′ L. Sucic, 96′ Erlic