Sfondo scuro Sfondo chiaro
Facebook x
Serie A , finale: Juventus- Milan 0-0 Leggi ora
Sfondo scuro Sfondo chiaro
Cerca notizie sportive nel sito...
Ricerche popolari
Infortunio Kean , in corso accertamenti. Bastoni lascia il ritiro
Qual. Mondiali – risultati

Qual. Mondiali – risultati

Ottobre 13, 2025
scritto daRedazione

Nel Gruppo C vincono Scozia , Danimarca ( 2-1 alla Biuelorussia ) in gol anche McTominay, e La Daninarca (3-1 alla Grecia in gol, ancora Hojlund). L’Olanda batte la Finlandia 4-0 la Polonia 2-0 alla Lituania nel Gruppo G.. Terza vittoria di fila delle Isole Far Oer che sognano i playoff: 2-1 alla Repubblica Ceca nel gruppo dove comanda la Croazia. Austria battuta al 95′ in Romania ma sempre in testa

GRUPPO C

  • SCOZIA-BIELORUSSIA 2-1
    15′ Adams (S), 84′ McTominay (S), 96′ Kuchko (B)

  • DANIMARCA-GRECIA 3-1
    21′ Hojlund (D), 40′ Andersen (D), 41′ Damsgaard (D), 63′ Tzolis (G)

GRUPPO G

  • OLANDA-FINLANDIA 4-0
    8′ Malen, 17′ Van Dijk, 38′ rig. Depay, 84′ Gakpo

  • LITUANIA-POLONIA 0-2
    15′ Szymanski, 64′ Lewandowski

GRUPPO H

  • SAN MARINO-CIPRO 0-410′ Loizou, 60′ Andreou, 67′ rig. Kastanos, 79′ Kakoullis

  • ROMANIA-AUSTRIA 1-0
    95′ Ghita

GRUPPO L

  • ISOLE FAR OER-REPUBBLICA CECA 2-1
    67′ Sorensen (I), 78′ Karabec (R), 81′ Agnarsson (I)
  • CROAZIA-GIBILTERRA 3-0
    30′ Fruk, 78′ L. Sucic, 96′ Erlic
Ottobre 13, 2025
scritto daRedazione
Articolo precedente

Infortunio Kean , in corso accertamenti. Bastoni lascia il ritiro

Ottobre 12, 2025

Recommended for You