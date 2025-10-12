Sfondo scuro Sfondo chiaro
Spinazzola:" Sono un altro giocatore"
Infortunio Kean , in corso accertamenti. Bastoni lascia il ritiro
Qual. Mondiali - risultati

Ottobre 12, 2025
scritto daRedazione

Infortunatos alla caviglia i nel match di sabato contro l’Estonia ,rimane in dubbio la presenza di Moise Kean per la sfida di martedì sera, decisiva per andare ai playoff dei Mondiali 2026, dell’Italia contro Israele.

I primi accertamenti abbiano dato esito negativo, solo la risonanza magnetica prevista nella giornata di lunedì dirà se potrà scendere in campo nella sida contro Israele.

Lasscerà il ritiro il ritiro Alessandro Bastoni. Il difensore dell’Inter, ammonito nel secondo tempo del match con l’Estonia, è squalificato per la sfida con Israele.

Ottobre 12, 2025
scritto daRedazione
