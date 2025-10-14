Qual. MOndiali, Italia-Israele le probabili formazioni

L’Italia dopo la vittoria contro l’Estonia torna in campo per affrontare Israele nel match valido per le qualificazioni Mondiali in programma martedì 14 ottobre allo stadio Blu Energy , match di vitale importanza che rappresenta uun crocevia per conquistare i playoff.

Le ultime

Senza Bastoni squalificato , Gattuso deve rinunciare anche a Kean infortunato. L’attccannte uscito nella sfida control’ Estonia per un problema alla caviglia. Cambia la difesa con Mancini al posto di Bastoni confermati ai lati Di Lorenzo e Calafiori . Spinazzola favoprito su Cambiaso con Di Marco inamovibile sull’altro lato In attacco sezna Kean , coppia con -Retegui ,, uno tra Pio Esposito e Raspadori , davanti a Barella, Tonali e Locatelli.

Le probabili formazioni

ITALIA (3-5-2): Donnarumma; Di Lorenzo, Mancini, Calafiori; Spinazzola Barella, Locatelli, Tonali, Dimarco; Esposito(Raspadori) , Retegui. Ct. Gattuso



ISRAELE (5-4-1): D. Peretz; Dasa, E. Peretz, Baltaxa, Blorian, Revivo; Biton, Gloukh, Abu Fani, Solomon; Khalaili. Ct. Shimon.