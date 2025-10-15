Qual. Mondiali , risultati

Il turno di ottobre di qualificazioni ai Mondiali si conclude, con le vittorie di Inghilterra e Spagna.
L’Italia batte 3-0 Israele e conquista l’accesso ai palyoff. Nel girone degli Azzurri finisce 1-1 tra Estonia e Moldavia
Manca la vittoria il Portogallo , i lusitani pareggiano 2-2 contro l’Ungheria. La Turchia cala il poker contro la Georgia, vincono Serbia e Irlanda,
GRUPPO I
- Italia-Israele 3-0
45+2′ rig., 75′ Retegui, 93′ Mancini
GRUPPO I
- Estonia-Moldavia 1-1 (giocata alle 18)
12′ Kait (E), 64′ Bodisteanu (M)
GRUPPO E
- Spagna-Bulgaria 4-0
35′, 57′ Merino, 79′ aut. Chernev, 92′ rig. Oyarzabal
GRUPPO E
- Turchia-Georgia 4-1
14′ Yildiz (T), 22′, 52′ Demiral (T), 35′ Akgun (T), 65′ Kochorashvili (G)
GRUPPO F
- Portogallo-Ungheria 2-2
9′ Szalai (U), 22′, 45+3′ Cristiano Ronaldo (P), 91′ Szoboszlai (U)
GRUPPO F
- Irlanda-Armenia 1-0
70′ Ferguson
GRUPPO
- Lettonia-Inghilterra 0-5
26′ Gordon, 44, 45+3′ rig. Kane, 59′ aut. Tonisevs, 86′ Eze
GRUPPO K
- Andorra-Serbia 1-3
17′ Lopez (A), 19′ aut. Garcia (S), 54′ Vlahovic (S), 77′ rig. Mitrovic (S)
CLASSIFICHE
L GRUPPO DELL’ITALIA, GIRONE I
- Norvegia: 18 punti in 6 partite (29 gol fatti, 3 gol subiti)
- ITALIA: 15 punti in 6 partite (18 gol fatti, 8 gol subiti)
- Israele: 9 punti in 7 partite (15 gol fatti, 19 gol subiti)
- Estonia: 4 punti in 7 partite (7 gol fatti, 17 gol subiti)
- Moldavia: 1 punto in 6 partite (4 gol fatti, 26 gol subiti)
TUTTI GLI ALTRI GRUPPI:
GIRONE A
- Germania: 9 punti in 4 partite (8 gol fatti, 3 gol subiti)
- Slovacchia: 9 punti in 4 partite (5 gol fatti, 2 gol subiti)
- Irlanda del Nord: 6 punti in 4 partite (6 gol fatti, 5 gol subiti)
- Lussemburgo: 0 punti in 4 partite (1 gol fatto, 10 gol subiti)
GIRONE B
- Svizzera: 10 punti in 4 partite (9 gol fatti, 0 gol subiti)
- Kosovo: 7 punti in 4 partite (3 gol fatti, 4 gol subiti)
- Slovenia: 3 punti in 4 partite (2 gol fatti, 5 gol subiti)
- Svezia: 1 punto in 4 partite (2 gol fatti, 7 gol subiti)
GIRONE C
- Danimarca: 10 punti in 4 partite (12 gol fatti, 1 gol subito)
- Scozia: 10 punti in 4 partite (7 gol fatti, 2 gol subiti)
- Grecia: 3 punti in 4 partite (7 gol fatti, 10 gol subiti)
- Bielorussia: 0 punti in 4 partite (2 gol fatti, 15 gol subiti)
GIRONE D
- Francia: 10 punti in 4 partite (9 gol fatti, 3 gol subiti)
- Ucraina: 7 punti in 4 partite (8 gol fatti, 7 gol subiti)
- Islanda: 4 punti in 4 partite (11 gol fatti, 9 gol subiti)
- Azerbaigian: 1 punto in 4 partite (2 gol fatti, 11 gol subiti)
GIRONE E
- Spagna: 12 punti in 4 partite (15 gol fatti, 0 gol subiti)
- Turchia: 9 punti in 4 partite (13 gol fatti, 10 gol subiti)
- Georgia: 3 punti in 4 partite (6 gol fatti, 9 gol subiti)
- Bulgaria: 0 punti in 4 partite (1 gol fatto, 16 gol subiti)
GIRONE F
- Portogallo: 10 punti in 4 partite (11 gol fatti, 4 gol subiti)
- Ungheria: 5 punti in 4 partite (8 gol fatti, 7 gol subiti)
- Irlanda: 4 punti in 4 partite (4 gol fatti, 5 gol subiti)
- Armenia: 3 punti in 4 partite (2 gol fatti, 9 gol subiti)
GIRONE G
- Olanda: 16 punti in 6 partite (22 gol fatti, 3 gol subiti)
- Polonia: 13 punti in 6 partite (10 gol fatti, 4 gol subiti)
- Finlandia: 10 punti in 7 partite (8 gol fatti, 13 gol subiti)
- Lituania: 3 punti in 7 partite (6 gol fatti, 11 gol subiti)
- Malta: 2 punti in 6 partite (1 gol fatto, 16 gol subiti)
GIRONE H
- Austria: 15 punti in 6 partite (19 gol fatti, 3 gol subiti)
- Bosnia: 13 punti in 6 partite (13 gol fatti, 5 gol subiti)
- Romania: 10 punti in 6 partite (11 gol fatti, 6 gol subiti)
- Cipro: 8 punti in 7 partite (11 gol fatti, 9 gol subiti)
- San Marino: 0 punti in 7 partite (1 gol fatto, 32 gol subiti)
GIRONE J
- Belgio: 14 punti in 6 partite (21 gol fatti, 6 gol subiti)
- Macedonia del Nord: 13 punti in 7 partite (12 gol fatti, 3 gol subiti)
- Galles: 10 punti in 6 partite (13 gol fatti, 10 gol subiti)
- Kazakistan: 7 punti in 7 partite (8 gol fatti, 12 gol subiti)
- Liechtenstein: 0 punti in 6 partite (0 gol fatti, 23 gol subiti)
GIRONE K
- Inghilterra: 18 punti in 6 partite (18 gol fatti, 0 gol subiti) – QUALIFICATA
- Albania: 11 punti in 6 partite (6 gol fatti, 3 gol subiti)
- Serbia: 10 punti in 6 partite (7 gol fatti, 7 gol subiti)
- Lettonia: 5 punti in 7 partite (4 gol fatti, 13 gol subiti)
- Andorra: 1 punto in 7 partite (3 gol fatti, 15 gol subiti)
GIRONE L
Gibilterra: 0 punti in 6 partite (2 gol fatti, 19 gol subiti)
Croazia: 16 punti in 6 partite (20 gol fatti, 1 gol subito)
Repubblica Ceca: 13 punti in 7 partite (12 gol fatti, 8 gol subiti)
Far Oer: 12 punti in 7 partite (10 gol fatti, 6 gol subiti)
Montenegro: 6 punti in 6 partite (4 gol fatti, 13 gol subiti)