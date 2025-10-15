Qual. Europei: Italia U21- Armenia 5-1

Posegue il percorso netto dell’Italia Under-21, nelle qualificazioni agli Europei di categoria. I ragazzi di Silvio Baldini, salgono a quota 12 con la Polonia, ma gli azzurrini sono secondi per la differenza reti (+15 a +10). Il 14 novembre ci sarà lo scontro diretto, decisivo per tentare la fuga nel girone.

Allo stadio Zini di Cremona gli azzurrini dominano il match dall’inizio alla fine , ma il primo tempo si chiude sullo 0-0, nonostante la grande poccasione al 25′ sprecata dagli undici metri da Cher Ndour

Nella ripresa. Baldini inserisce Guarino e Dagasso, e proprio quest’ultimo al 59′, apre le marcature degli azzurri.. Camarda raddoppia al 62′ sull’assist di Bartesaghi e poi trova anche la doppietta personale (71′), sfruttando il cross di Dagasso. l’Italia cala anche il poker con Seydor Fini (75′), regala un gol a Vardanyan (errore di Palmisani) e chiude in dieci. Sfortunato e punito eccessivamente Fortini, che entra al 77′ e viene espulso dopo otto minuti per doppia ammonizione, la seconda per proteste. Al 91′ Ekhator mette a segno la cinquina,