Italia U21, Baldini:£ ci siamo svegliati nel secondo tempo”

Qual. Europei: Italia U21- Armenia 5-1
Ottobre 15, 2025
scritto daRedazione

Nel primo tempo abbiamo fatto la ninna nanna, poi nel secondo è suonata la sveglia”. E’ felice Silvio Baldini per il 5-1 della sua Italia Under 21 contro l’Armenia anche se non nasconde l’insoddisfazione per il primo tempo finito a reti bianche. “Oggi – aggiunge ai microfoni della Rai – partite facili non ci sono più e si possono fare brutte figure, abbiamo buttato via un tempo ma sono cose che ci stanno, normali. Nel secondo tempo sono stati bravi”.

