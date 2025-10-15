Qual. Mondiali: Italia-Israele 3-0

C’era un’obiettivo da centrare : un posto ai playoff Mondiali 2026. L’operazione è riuscita all’Italia supera 3-0 Israele nel match valido per la sesta giornata del Gruppo I di qualificazione.

Al Blu Energy Stadium di Udine , davanti a poco più di 10mila spettatori gli Azzurri in avvio nostrano qualche difficoltà , e superata la fase di assestamento si sciolgono rendensoi pericolosi con Cambiaso sinistro fuori di poco . Al 19′ gli Azzuri rischiano con la diesa impreparata la conclusione a botta sicura di Gloukh trova pronto Donnarumma .Fino a metà campo l’Italia imbastisce buone trame sulla trequarti ma fatica ad affondare in area di rigore esponendosi ai pricolosi r contropiedi avversari. Al 28′ s ale in cattedra Donnarumma negndo a a Biton il gol dello 0-1 alzando la palla in angolo. Sul finire del primo tempo tr arriva l’episodio che sblocca un match : Baltaxa stende Retegui in piena area, Turpin indica il dischetto fa centro dagli undici metri 1-0.

Nella ripresa Gattuso chioama in causa Pio Esposito al posto di Raspadori.- l’ex Napoli per tutto il promo tempo alla vanba ricerca della giusta posizione in campo. Il giovane attaccante dell’Inter subito entra in sintonia con il match con una serie di sponde preziose, ma la prima buona occasione del secondo tempo porta la firma di Barella, che al 54′ centra in pieno il montante con un gran destro al volo dal limite. Israele cone mel primo tempo continua solo a rispondere in cointopiedi I e al 59′ è ancora uno strepitoso riflesso di Donnarumma a negare l’1-1 a Gloukh. Alla mezz’ora Retegui raddoppia :l’attaccante ruiba il pallone al neo entrato Turiel, lo porta al limite dell’area e fa esplodere un perfetto destro a giro che si infila all’incrocio dei pali. Ci prova Esposito alla ricerca del 3-0 all’84’, poi pinei minuti di recupero Gianluca Mancini, che gira in rete di testa il bel cross di Dimarco.

Nella prossima sosta gli azzurri di Gattuso affronteranno Moldavia e Norvegia e, a meno di impronosticabili passi falsi di Haaland e compagni contro l’Estonia, potranno ambire al massimo a raggiungerli in classifica battendoli a San Siro, ma con un distacco incolmabile nella differenza reti. Quasi certamente, dunque, le speranze di tornare ai Mondiali dopo 12 anni passeranno ancora una volta dagli spareggi.

IL TABELLINO

Italia-Israele 3-0

Italia (3-5-2): Donnarumma; Di Lorenzo, Mancini, Calafiori; Cambiaso (40′ st Spinazzola), Barella, Locatelli (40′ st Cristante), Tonali (45’+3 st Piccoli), Dimarco; Retegui (45’+3 st Cambiaghi), Raspadori (1′ st Esposito).

Ct: Gattuso

Israele (4-3-3): Glazer; Dasa (44′ st Mizrahi), Baltaxa, Blorian, Revivo; E. Peretz (30′ st Abu Fani), Gloukh, Khalaili (27′ st Turiel); Biton, Solomon (44′ st Shua), Baribo (27′ st Turgeman).

Ct: Ben Shimon

Arbitro: Turpin

Marcatori: 45’+2 rig. e 29′ st Retegui (It), 45’+3 st Mancini (It)

Ammoniti: Biton (Is), Tonali (It), Barella (It)