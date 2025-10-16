Serie B -designazioni 8a giornata

VIRTUS ENTELLA – SAMPDORIA Venerdì 17/10 h. 20:30
DI BELLO
CIPRESSA – SCARPA
IV: GAUZOLINO
VAR: PATERNA (ON – SITE STADIO COMUNALE CHIAVARI)
AVAR: MANGANIELLO (ON – SITE STADIO COMUNALE CHIAVARI)
FROSINONE – MONZA h. 15:00
RAPUANO
ALASSIO – GRASSO
IV: DI REDA
VAR: NASCA
AVAR: DI VUOLO
MANTOVA – SUDTIROL h. 15:00
DI MARCO
VOTTA – EL FILALI
IV: MASSIMI
VAR: BARONI
AVAR: RUTELLA
PESCARA – CARRARESE h. 15:00
BONACINA (foto)
BITONTI – ZEZZA
IV: PERRI
VAR: GIUA (ON – SITE STADIO ADRIATICO PESCARA)
AVAR: MONALDI (ON – SITE STADIO ADRIATICO PESCARA)
REGGIANA – BARI h. 15:00
FERRIERI CAPUTI
PRESSATO – PASCARELLA
IV: ANGELILLO
VAR: SERRA
AVAR: SANTORO
JUVE STABIA – AVELLINO h. 17:15
MUCERA
GARZELLI – COLAIANNI
IV: COLOMBO
VAR: PRONTERA
AVAR: GARIGLIO
SPEZIA CALCIO – CESENA h. 19:30
CALZAVARA
NIEDDA – ZANELLATI
IV: PERENZONI
VAR: VOLPI
AVAR: MARESCA
PALERMO – MODENA Domenica 19/10 h. 15:00
CHIFFI
ROSSI M. – LAGHEZZA
IV: PACELLA
VAR: AURELIANO
AVAR: PRENNA
EMPOLI – VENEZIA Domenica 19/10 h. 17:15
PEZZUTO
RICCI – PISTARELLI
IV: GAVINI
VAR: MAGGIONI
AVAR: COSSO
CATANZARO – PADOVA Domenica 19/10 h. 19:30
GALIPÒ
LAUDATO – SANTAROSSA
IV: DIONISI
VAR: CAMPLONE
AVAR: FOURNEAU