Serie A , finale: Juventus- Milan 0-0 Leggi ora
Eurolega: Virtus batte il Monaco 77-73
Serie B -designazioni 8a giornata
Serie A - designazioni 7a giornnata

Serie B -designazioni 8a giornata

Ottobre 16, 2025
scritto daRedazione

VIRTUS ENTELLA – SAMPDORIA Venerdì 17/10 h. 20:30

DI BELLO

CIPRESSA – SCARPA

IV:      GAUZOLINO

VAR:  PATERNA (ON – SITE STADIO COMUNALE CHIAVARI)

AVAR:   MANGANIELLO (ON – SITE STADIO COMUNALE CHIAVARI)

FROSINONE – MONZA h. 15:00

RAPUANO

ALASSIO – GRASSO

IV:      DI REDA

VAR:    NASCA

AVAR:      DI VUOLO

MANTOVA – SUDTIROL  h. 15:00

DI MARCO

VOTTA – EL FILALI

IV:       MASSIMI

VAR: BARONI     

AVAR: RUTELLA

PESCARA – CARRARESE h. 15:00

BONACINA (foto)

BITONTI – ZEZZA

IV:     PERRI

VAR:     GIUA (ON – SITE STADIO ADRIATICO PESCARA)

AVAR:     MONALDI (ON – SITE STADIO ADRIATICO PESCARA)

REGGIANA – BARI h. 15:00

FERRIERI CAPUTI

PRESSATO – PASCARELLA

IV:      ANGELILLO

VAR:     SERRA

AVAR:     SANTORO

JUVE STABIA – AVELLINO h. 17:15

MUCERA

GARZELLI – COLAIANNI

IV:     COLOMBO

VAR: PRONTERA

AVAR: GARIGLIO

SPEZIA CALCIO – CESENA h. 19:30

CALZAVARA

NIEDDA – ZANELLATI

IV:     PERENZONI

VAR:    VOLPI

AVAR:     MARESCA

PALERMO – MODENA Domenica 19/10 h. 15:00

CHIFFI

ROSSI M. – LAGHEZZA

IV:     PACELLA

VAR:     AURELIANO

AVAR:       PRENNA

EMPOLI – VENEZIA Domenica 19/10 h. 17:15

PEZZUTO

RICCI – PISTARELLI

IV:       GAVINI

VAR:     MAGGIONI  

AVAR:       COSSO

CATANZARO – PADOVA Domenica 19/10 h. 19:30

GALIPÒ

LAUDATO – SANTAROSSA

IV:     DIONISI

VAR:    CAMPLONE

AVAR:      FOURNEAU

Ottobre 16, 2025
scritto daRedazione
Eurolega: Virtus batte il Monaco 77-73

Ottobre 15, 2025
Serie A - designazioni 7a giornnata

Ottobre 16, 2025

