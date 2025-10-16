Sfondo scuro Sfondo chiaro
Facebook x
Serie A , finale: Juventus- Milan 0-0 Leggi ora
Sfondo scuro Sfondo chiaro
Cerca notizie sportive nel sito...
Ricerche popolari
Serie B -designazioni 8a giornata
Serie A – designazioni 7a giornnata
Napoli :Anguissa vicino il rinnovo

Serie A – designazioni 7a giornnata

Ottobre 16, 2025
scritto daRedazione

LECCE – SASSUOLO    Sabato 18/10 h.15.00

CREZZINI

COSTANZO – PASSERI

IV:      SACCHI J.L.

VAR:     MAZZOLENI

AVAR:       GHERSINI

PISA – H. VERONA    Sabato 18/10 h. 15.00

GUIDA

PERETTI – PERROTTI

IV:      ALLEGRETTA

VAR:     DI PAOLO

AVAR:       PATERNA

TORINO – NAPOLI    Sabato 18/10 h. 18.00

MARCENARO

SCATRAGLI – CECCON

IV:       TREMOLADA

VAR:      DOVERI

AVAR:        MAGGIONI

ROMA – INTER    Sabato 18/10 h. 20.45

MASSA

MELI – CECCONI

IV:     FELICIANI

VAR:     MERAVIGLIA

AVAR:     ABISSO

COMO – JUVENTUS    h. 12.30

AYROLDI

DI GIOIA – CAVALLINA  

IV:      ZUFFERLI

VAR:     MARESCA

AVAR:     LA PENNA

CAGLIARI – BOLOGNA    h. 15.00

MARCHETTI

DI MONTE – BELSANTI

IV:     TURRINI

VAR:     GHERSINI

AVAR:      DOVERI

GENOA – PARMA    h. 15.00

SOZZA

DEI GIUDICI – MOKHTAR

IV:       PAIRETTO

VAR:     MARINI

AVAR:     PRONTERA

ATALANTA – LAZIO    h. 18.00

COLLU

ROSSI L. – POLITI

IV:     COLOMBO

VAR:      GARIGLIO

AVAR:       MERAVIGLIA

MILAN – FIORENTINA    h. 20.45

MARINELLI (foto)

MONDIN – BAHRI

IV:       ARENA

VAR:      ABISSO

AVAR:      DI PAOLO

CREMONESE – UDINESE    Lunedì 20/10 h. 20.45

FABBRI

BARONE – BIFFI

IV:     ZANOTTI

VAR:     LA PENNA

AVAR:      MARINI

Ottobre 16, 2025
scritto daRedazione
Articolo precedente

Serie B -designazioni 8a giornata

Ottobre 16, 2025
Articolo successivo

Napoli :Anguissa vicino il rinnovo

Ottobre 16, 2025

Recommended for You

Napoli: abusi edilizi, sequestrato centro sportivo ‘Academy’ di Ciro Immobile