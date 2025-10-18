Motogp – Super ‘BEZ” vince il Gp di Australia, Bagnaia non pervenuto

Sfondo scuro Sfondo chiaro
Motogp – Super ‘BEZZECCHI vince il Gp di Australia Leggi ora
Ottobre 18, 2025
Marco Bezzecchi vinbce la Sprint del GP di Australia nel 19esimo appuntamento stagionale della MotoGP.

Il pilota italiano su Aprilia partito in seconda posizione dietro il pole-man Quartararo . In seconda posizione la Trackhouse di Raul Fernandez, sul podio la KTM di Pedro Acosta. Ancora una delusione per Francesco Bagnaia che chiude penultimo davanti al solo Michele Pirro, l’ex campione del mondo partito in undicesima posizione. Quarto Jack Miller che precede Fabio Di Giannantonio, mentre chiudono a punti Alex Marquez, Fabio Quartararo, Luca Marini e Pol Espargaro.

Senza coquistare punti , Enea Bastianini, seguito da Joan Mir e Zarco. Gara negativa pe r Rins, Oliveira e Morbidelli, così come per i caduti Aldeguer e Binder.

