F1 Gran Premio Austin pole di Verstappen

Max verstappen (Red Bull) conquista la pole nelle qualifich del Gp degli Stati Uniti
Ancora una ‘zampata’ del campione del mondo in carica , l il pilota ‘lolandese domani ,partirà in pole nella gara sprint del Gp di Austin. Seconda piazza per Lando Norris (McLaren) , terza casella la Mercedes di George Russl , seguiota da un sorprendewte Fernando Alonso (Aston Martin). le due ferrai: lewis Hamilton ottavo , Charles leclerc decimo.
La griglia di partenza della gara sprint del GP Usa di F1 2025
Prima fila: Max Verstappen (Red Bull) – Lando Norris (McLaren)
Seconda fila: Oscar Piastri (McLaren) – Nico Hulkenberg (Stake F1)
Terza fila: George Russell (Mercedes) – Fernando Alonso (Aston Martin)
Quarta fila: Carlos Sainz (Williams) – Lewis Hamilton (Ferrari)
Quinta fila: Alexander Albon (Williams) – Charles Leclerc
Sesta fila: Andrea Kimi Antonelli (Mercedes) – Isack Hadjar (Racing Bulls)
Settima fila: Pierre Gasly (Alpine) – Lance Stroll (Aston Martin)
Ottava fila: Liam Lawson (Racing Bulls) – Oliver Bearman (Haas)
Nona fila: Franco Colapinto (Alpine) – Yuki Tsunoda (Red Bull)
Decima fila: Esteban Ocon (Haas) – Gabriel Bortoleto (Stake F1)