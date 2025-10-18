Sfondo scuro Sfondo chiaro
Serie A , finale: Juventus- Milan 0-0
Milan : Rabiot lesione al polpaccio
F1 Gran Premio Austin pole di Verstappen

Ottobre 18, 2025
scritto daRedazione

Max verstappen (Red Bull) conquista la pole nelle qualifich del Gp degli Stati Uniti

Ancora una ‘zampata’ del campione del mondo in carica , l il pilota ‘lolandese domani ,partirà in pole nella gara sprint del Gp di Austin. Seconda piazza per Lando Norris (McLaren) , terza casella la Mercedes di George Russl , seguiota da un sorprendewte Fernando Alonso (Aston Martin). le due ferrai: lewis Hamilton ottavo , Charles leclerc decimo.


La griglia di partenza della gara sprint del GP Usa di F1 2025

Prima fila: Max Verstappen (Red Bull) – Lando Norris (McLaren)

Seconda fila: Oscar Piastri (McLaren) – Nico Hulkenberg (Stake F1)

Terza fila: George Russell (Mercedes) – Fernando Alonso (Aston Martin)

Quarta fila: Carlos Sainz (Williams) – Lewis Hamilton (Ferrari)

Quinta fila: Alexander Albon (Williams) – Charles Leclerc

Sesta fila: Andrea Kimi Antonelli (Mercedes) – Isack Hadjar (Racing Bulls)

Settima fila: Pierre Gasly (Alpine) – Lance Stroll (Aston Martin)

Ottava fila: Liam Lawson (Racing Bulls) – Oliver Bearman (Haas)

Nona fila: Franco Colapinto (Alpine) – Yuki Tsunoda (Red Bull)

Decima fila: Esteban Ocon (Haas) – Gabriel Bortoleto (Stake F1)

Ottobre 18, 2025
scritto daRedazione
Milan : Rabiot lesione al polpaccio

Ottobre 17, 2025

