Eurolega: super Virtsu batte l’Asvel 90-83

Carsen Edwards, giganteggia e mette a tabellino ben 36 punti, così la Virtus Bologna batte 90-83 l’Asvel e vince la sua terza partita su cinque in Eurolega. I transalpini conducono per gran parte della gara (avanti 44-42 all’intervallo lungo e 64-61 al termine del terzo quarto), ma con il 29-19 dell’ultimo parziale i campioni d’Italia in carica completano il ribaltone e resistono, nel finale, al tentativo di rimonta dei padroni di casa.

LA PARTIT



IL TABELLINO



LDLC ASVEL VILLEURBANNE-VIRTUS BOLOGNA 83-90

(24-21, 42-40, 64-61)



LDLC Asvel Villeurbanne: Seljaas 5 (1/1 da 2, 1/6 da 3), Ajinca 5 (1/3 da 3, 2/3 tl), Massa 4 (2/2 da 2), Jackson 9 (3/4 da 2, 3/4 tl), Watson 24 (4/6 da 2, 3/7 da 3, 5/5 tl), Atamna 0, De Colo 10 (2/2 da 2, 6/6 tl), Ngouama 3 (1/3 da 3), Lighty 4 (1/2 da 2, 2/2 tl), Ndiaye 11 (4/5 da 2, 1/4 da 3), Vautier 2 (2/2 tl), Traore 6 (3/4 da 2). All.: Poupet



Virtus Bologna: Edwards 36 (7/10, 5/12, 7/8 tl), Smailagic 13 (3/3, 1/2, 4/4 tl), Taylor 0, Alston Jr 0, Jallow 10 (3/4, 1/1, 1/1 tl), Vildoza 2 (1/2 da 2), Pajola 14 (1/1 da 2, 4/6 da 3), Niang 6 (3/3 da 2), Hackett 0, Morgan 3 (1/1 da 2, 1/1 tl), Diarra 2 (1/1 da 2), Diouf 4 (2/3 da 2). All.: Ivanovic