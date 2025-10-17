Serie B : Virtus Entella – Sampdoria 3-1

La Virtus Entella scrive il suo nome nel libro del calcio. la squadra di Chiavari vince 3-1 l’inedito derby ligure contro la Sampdoria, valevole come anticipo dell’8ª giornata di Serie B. A stappare il match al 33’ allo Stadio Comunale di Chiavari è il colpo di testa vincente di Debenedetti sul corner di Fumagalli, mentre Franzoni timbra il raddoppio al 39’ su calcio di rigore (fallo su Di Mario). Mella rirpesa Coda (81’) accorcia per la Samp; Tiritiello mette a segno il 3-1 la all’83’.L’Entella sale così a 9 punti, lasciando i blucerchiati fermi a 5.