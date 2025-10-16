Eurolega; Milano batte il Zalgiris in rimonata

Il quibto turno di Eurolega di basket , sorride a Milano che assorb le tre sconfitte consecutive, A Kaunas i lomnardi battono lo Xalgrurus 89-78 . I primi qundici minuti del match Milano non brilla con i lituani che allungano e vanno anche sopra di 15 punti, l’Arman non si disunisce e grazie alle ottime percentuali da tre punti riesce nella rimonta. Per gli ospiti sei uomini in doppia cifra: Shields, Booker, Ricci, Guduric, Ellis e Bolmaro.
ZALGIRIS KAUNAS-EA7 EMPORIO ARMANI MILANO 78-89
TABELLINO
Zalgiris Kaunas-EA7 Emporio Armani Milano 78-89 Parziali: 21-13, 42-39, 61-63.
Zalgiris Kaunas: William-Goss 15 (5/7, 1/2, 2/2 tl), Francisco 8 (0/3, 2/8, 2/4 tl), Wright 15 (5/8, 1/2, 2/2 tl), Sleva 3 (1/3 da 3), Ulanovas (0/4, 0/1); Butkevicius 20 (1/1, 6/7), Brazdeikis 2 (0/3, 0/1, 2/2 tl), Tubelis 14 (5/7, 1/3, 1/1 tl), Lo (0/1, 0/3), Birutis 1 (0/2 da 2, 1/2 tl), Rubstavicius, Sirvydis (0/2 da 3). All. Masiulis.
EA7 Emporio Armani Milano: Mannion 3 (0/3, 1/1), Bolmaro 10 (1/4, 2/2, 2/2 tl), Shields 15 (4/5, 1/5, 4/5 tl), Booker 15 (6/13, 0/2, 3/4 tl), Ricci 15 (0/1, 5/5); Ellis 15 (6/8, 1/1), Guduric 14 (1/2, 2/4, 6/6 tl), Dunston (0/1 da 2), Diop 2 (0/1 da 2, 2/2 tl). N.e. Tonut, Flaccadori. All. Messina.