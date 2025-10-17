Sic Kings Slam :; la finale Sinner -Alcaraz

All’ANB Arena di Riyadh è andato in scena un nuovo capitolo del Six Kings Slam, con le semifinali che hanno offerto tennis di altissimo livello e grande spettacolo. Jannik Sinner (ITA) ha firmato una straordinaria vittoria contro Novak Djokovic (SRB) con il punteggio di 6-4, 6-2, conquistando l’accesso alla finalissima del torneo.

In finale troverà Carlos Alcaraz (ESP), numero uno al mondo, che ha superato Taylor Fritz (USA) con il punteggio di 6-4, 6-2.

La giornata conclusiva del torneo è in programma sabato 18 ottobre, sempre in diretta esclusiva su Netflix: