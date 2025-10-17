MotoGp, Gp d’aUstralia. Dominio di Bezzecchi seconda sessione prequalifiche

Miglior crono di Marco Bezzecchi è nelle prequalifiche del GP d’Australia, quartultimo appuntamento del Mondiale MotoGP 2025. Il pilota Aprilia ha dominato la seconda sessione del venerdì a Phillip Island, chiudendo con uno strepitoso 1’26’’492 Secondo Raul Fernandez (+ 0’’291). Terza la Ducati VR46 di Fabio Di Giannantonio (+ 0’’420). Altalenante la prova di Francesco Bagnaia,nono tempo (+ 0’’640) con la sua Ducati ufficiale, guadagnando anche lui l’accesso diretto al Q2.

Accedono al Q2 entrambe le Yamaha di Quartararo e Rins (4° e 6° tempo), la Ducati Gresini di Alex Marquez (5°), la Honda di un Luca Marini che si conferma in crescita (7°) e le due Ktm di Pol Espargaro, in Australia per sostituire l’infortunato Vinales nel team Tech 3, e di Pedro Acosta (rispettivamente 8° e 10° tempo).