Roma, Svilar:” siamo fortissimi e ce la giochiamo con tutti”
Roma, Svilar:” siamo fortissimi e ce la giochiamo con tutti”

Ottobre 18, 2025
scritto daRedazione

Il portiere giallorosso:” con Gasperini non temiamo nessuno” la settima giornata Serie SA si preannuncia interessante. La sfida di cartelo è quella che si giocherà allo stadio Olimoico tra Roma e Inter.

Tra i pali della squadra capitolina : Mile Svilar , l’estreno diuensore che anche in questa stagione si sta confermando come uno dei portieri più affidabili del campionato: “L’affetto dei tifosi mi fa sentire a casa, è stato un aspetto decisivo per firmare il rinnovo. Mi riconoscono che do l’anima in campo e mi fa sentire speciale”.

La partitat contro l’Inter : “Non dobbiamo temere nessuno – ha commentato a DAZN il portiere della Roma -, siamo fortissimi e ce la giochiamo con tutti. L’Inter da anni è tra le più forti della Serie A, ma ci sono tante squadre che lottano per i primi posti”.

