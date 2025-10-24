Sfondo scuro Sfondo chiaro
Conference League - SECONDA giornata giornata. Risultati
Europa League – terza giornata . gli altri risultati
MotoGp Gp Malesia Sepang Prove Libere 1. Aldegur miglior crono

Europa League – terza giornata . gli altri risultati

Ottobre 24, 2025
Redazione

GO Ahead Eagles-Aston Villa 2-1
Marcatori: 4’ Guessand (A), 42′ Suray (G), 61′ Deijl (G)
Note: 79’ rig. sbagliato da Buendia (A)

Sporting Braga-Stella Rossa 2-0
Marcatori: 22’ Navarro, 72′ Dorgeles

Fenerbahce-Stoccarda 1-0
Marcatori: 33′ rig. Akturkoglu

Brann-Glasgow Rangers 3-0
Marcatori: 40′ Kornvig, 55’ Sorensen, 79’ Holm

Lione-Basilea 2-0
Marcatori: 3’ Tolisso, 90’ Moreira

Salisburgo-Ferencvaros 2-3
Marcatori: 13’ Baidoo (S), 50’ Varga (F), 56′ Zachariassen (F), 58′ Dele (F), 72′ Vertessen (S)
Note: 22’ rig. sbagliato da Varga (F)

Genk-Real Betis 0-0

Nottingham Forest-Porto 2-0
Marcatori: 19′ Gibbs-White rig. (N), 32′ st Igor Jesus rig. (N).

Celta Vigo-Nizza 2-1
Marcatori: 2′ Iago Aspas (C), 16′ Cho (N), 75′ aut. Oppong (N).
Note: espulso Clauss (N) al 38′.

Lille-Paok 3-4
Marcatori: 19′ Meité (P), 23′ e 29′ st Zivkovic (P), 42′ Konstantelias (P), 12′ st André (L), 23′ st e 38′ st Igamane (L).
Note: Berke Ozer (L) para un rigore a Zivkovic (P) al 26′ st.

Feyenoord-Panathinaikos 3-1
Marcatori: 18′ Swiderski (P), 47′ pt Read (F), 10′ st Hadj Moussa (F), 45′ st Larin (F).

Friburgo-Utrecht 2-0
Marcatori: 20′ Suzuki (F), 44′ Grifo (F).

Malmo-Dinamo Zagabria 1-1
Marcatori: 46′ pt Lewicki (M), 51′ st Bakrar (D).

Celtic Glasgow-Sturm Graz 2-1
Marcatori: 15′ Horvat (S), 16′ st Scales (C), 19′ st Nygren (C).
Note: espulso Chukwuani (S) al 25′ st.

Young Boys-Ludogorets 3-2
Marcatori: 26′ Stanic (L), 46′ pt Raveloson (Y), 8′ st Fassnacht (Y), 18′ st Bedia rig. (Y), 48′ st Jordanov (L).

Maccabi Tel Aviv-Midtjylland 0-3
Marcatori: 44′ e 39′ st Franculino Djù (M), 26′ st Billing (M).

CLASSIFICA

MidtjyllandMidtjylland933006
2BragaBraga933005
3LioneLione933005
4Dinamo ZagrebDinamo Zagreb732104
5Viktoria PlzeňViktoria Plzeň732104
6FriburgoFriburgo732103
7FerencvárosFerencváros732102
8BrannBrann632013
9Celta VigoCelta Vigo632012
10Aston VillaAston Villa632012
11LilleLille632011
12Go AheadGo Ahead632011
13Young BoysYoung Boys632010
14FenerbahceFenerbahce632010
15PortoPorto632010
16BetisBetis531202
17NottinghamNottingham431111
18BolognaBologna431110
19GenkGenk431110
20PAOKPAOK43111-1
21CelticCeltic43111-1
22PanathinaikosPanathinaikos331020
23RomaRoma33102-1
24BasileaBasilea33102-1
25FeyenoordFeyenoord33102-1
26LudogoretsLudogorets33102-2
27SturmSturm33102-2
28SteauaSteaua33102-2
29StoccardaStoccarda33102-2
30Stella RossaStella Rossa13012-3
31MalmöMalmö13012-4
32Maccabi TAMaccabi TA13012-5
33NizzaNizza03003-3
34SalisburgoSalisburgo03003-4
35UtrechtUtrecht03003-4
36RangersRangers03003-5
Ottobre 24, 2025
Redazione
