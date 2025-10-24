Europa League – terza giornata . gli altri risultati

GO Ahead Eagles-Aston Villa 2-1
Marcatori: 4’ Guessand (A), 42′ Suray (G), 61′ Deijl (G)
Note: 79’ rig. sbagliato da Buendia (A)
Sporting Braga-Stella Rossa 2-0
Marcatori: 22’ Navarro, 72′ Dorgeles
Fenerbahce-Stoccarda 1-0
Marcatori: 33′ rig. Akturkoglu
Brann-Glasgow Rangers 3-0
Marcatori: 40′ Kornvig, 55’ Sorensen, 79’ Holm
Lione-Basilea 2-0
Marcatori: 3’ Tolisso, 90’ Moreira
Salisburgo-Ferencvaros 2-3
Marcatori: 13’ Baidoo (S), 50’ Varga (F), 56′ Zachariassen (F), 58′ Dele (F), 72′ Vertessen (S)
Note: 22’ rig. sbagliato da Varga (F)
Genk-Real Betis 0-0
Nottingham Forest-Porto 2-0
Marcatori: 19′ Gibbs-White rig. (N), 32′ st Igor Jesus rig. (N).
Celta Vigo-Nizza 2-1
Marcatori: 2′ Iago Aspas (C), 16′ Cho (N), 75′ aut. Oppong (N).
Note: espulso Clauss (N) al 38′.
Lille-Paok 3-4
Marcatori: 19′ Meité (P), 23′ e 29′ st Zivkovic (P), 42′ Konstantelias (P), 12′ st André (L), 23′ st e 38′ st Igamane (L).
Note: Berke Ozer (L) para un rigore a Zivkovic (P) al 26′ st.
Feyenoord-Panathinaikos 3-1
Marcatori: 18′ Swiderski (P), 47′ pt Read (F), 10′ st Hadj Moussa (F), 45′ st Larin (F).
Friburgo-Utrecht 2-0
Marcatori: 20′ Suzuki (F), 44′ Grifo (F).
Malmo-Dinamo Zagabria 1-1
Marcatori: 46′ pt Lewicki (M), 51′ st Bakrar (D).
Celtic Glasgow-Sturm Graz 2-1
Marcatori: 15′ Horvat (S), 16′ st Scales (C), 19′ st Nygren (C).
Note: espulso Chukwuani (S) al 25′ st.
Young Boys-Ludogorets 3-2
Marcatori: 26′ Stanic (L), 46′ pt Raveloson (Y), 8′ st Fassnacht (Y), 18′ st Bedia rig. (Y), 48′ st Jordanov (L).
Maccabi Tel Aviv-Midtjylland 0-3
Marcatori: 44′ e 39′ st Franculino Djù (M), 26′ st Billing (M).
CLASSIFICA
|Midtjylland
|9
|3
|3
|0
|0
|6
|2
|Braga
|9
|3
|3
|0
|0
|5
|3
|Lione
|9
|3
|3
|0
|0
|5
|4
|Dinamo Zagreb
|7
|3
|2
|1
|0
|4
|5
|Viktoria Plzeň
|7
|3
|2
|1
|0
|4
|6
|Friburgo
|7
|3
|2
|1
|0
|3
|7
|Ferencváros
|7
|3
|2
|1
|0
|2
|8
|Brann
|6
|3
|2
|0
|1
|3
|9
|Celta Vigo
|6
|3
|2
|0
|1
|2
|10
|Aston Villa
|6
|3
|2
|0
|1
|2
|11
|Lille
|6
|3
|2
|0
|1
|1
|12
|Go Ahead
|6
|3
|2
|0
|1
|1
|13
|Young Boys
|6
|3
|2
|0
|1
|0
|14
|Fenerbahce
|6
|3
|2
|0
|1
|0
|15
|Porto
|6
|3
|2
|0
|1
|0
|16
|Betis
|5
|3
|1
|2
|0
|2
|17
|Nottingham
|4
|3
|1
|1
|1
|1
|18
|Bologna
|4
|3
|1
|1
|1
|0
|19
|Genk
|4
|3
|1
|1
|1
|0
|20
|PAOK
|4
|3
|1
|1
|1
|-1
|21
|Celtic
|4
|3
|1
|1
|1
|-1
|22
|Panathinaikos
|3
|3
|1
|0
|2
|0
|23
|Roma
|3
|3
|1
|0
|2
|-1
|24
|Basilea
|3
|3
|1
|0
|2
|-1
|25
|Feyenoord
|3
|3
|1
|0
|2
|-1
|26
|Ludogorets
|3
|3
|1
|0
|2
|-2
|27
|Sturm
|3
|3
|1
|0
|2
|-2
|28
|Steaua
|3
|3
|1
|0
|2
|-2
|29
|Stoccarda
|3
|3
|1
|0
|2
|-2
|30
|Stella Rossa
|1
|3
|0
|1
|2
|-3
|31
|Malmö
|1
|3
|0
|1
|2
|-4
|32
|Maccabi TA
|1
|3
|0
|1
|2
|-5
|33
|Nizza
|0
|3
|0
|0
|3
|-3
|34
|Salisburgo
|0
|3
|0
|0
|3
|-4
|35
|Utrecht
|0
|3
|0
|0
|3
|-4
|36
|Rangers
|0
|3
|0
|0
|3
|-5