Europa League : Roma – Viktoria Plzen , probabili formazioni

Atp 200 Vienna: Sinner -Altmaier 6-0, 6-2. L'atoatresino agli ottavi
Ottobre 23, 2025
scritto daRedazione

La Roma torna in campo in Europa League. I giallorossi allo stadio Olimpico sfidano , i cechi del Viktoria Plzen – nella terza giornata della competizione continentale. L

La squadra di Gasperini n Europa League si trova al momento in 15esima posizione con tre punti, frutto della vittoria dell’esordio contro il Nizza e della rocambolesca sconfitta dell’ultimo turno con il Lille.

Le , probabili formazioni

Calcio d’inizio ore 21.00

Roma (3-4-2-1): Svilar; Celik, Mancini, Ndicka; Wesley, Cristante, Koné, Angelino; Soulé, Dybala; Dovbyk. All. Gasperini

Viktoria Plzen (4-2-3-1): Jedlicka; Paluska, Dweh, Jemelka, Souaré; Cerv, Spacil; Memic, Vydra, Adu; Durosimni. All. Hysky

L’arbitro di Roma-Viktoria Plzen sarà il turco Halil Umut Meler Meler, . A completare la squadra arbitrale ci saranno gli assistenti Abdullah Özkara e Bersan Duran. Il quarto uomo sarà invece Kadir Sağlam, mentre VAR e AVAR saranno rispettivamente lo svizzero San e il francese Brisard.

Ottobre 23, 2025
scritto daRedazione
