Europa League , oggi Roma e Bologna in campo
Conference League , oggi le partite ddel secondo turno
Europa League: -Steaua Bucarest -Bologna probabili formazioni

Conference League , oggi le partite ddel secondo turno

Ottobre 23, 2025
scritto daRedazione

Giovedì 23 ottobre la Conference League su Sky e in streaming su NOW. Le partite da seguire live anche con Diretta Gol. La Fiorentina sarà in campo contro il Rapid Vienna alle 18.45

Conference League, il programma della terza giornata

Giovedì 23 ottobre

  • alle 18.45: RAPID VIENNA-FIORENTINA

AEK-ABERDEEN

HACKEN-RAYO VALLECANO

BREIDABLIK-KUOPIO

SHAKHTAR DONETSK-LEGIA VARSAVIA

DRITA-OMONOIA

RIJEKA-SPARTA PRAGA

SHKENDIJA-SHELBOURNE

STRASBURGO-JAGIELLONIA

  • alle 21.00:

MAINZ-ZRINJSKI MOSTAR

AZ ALKMAAR-SLOVAN BRATISLAVA

CRYSTAL PALACE-AEK LARNACA

HAMRUN SPARTANS-LOSANNA

LINCOLN-LECH POZNAN

SAMSUNSPOR-DINAMO KIEV

SHAMROCK ROVERS-CELJE

SIGMA OLOMOUC-RAKOW

U CRAIOVA-NOAH

Ottobre 23, 2025
scritto daRedazione
