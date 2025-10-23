Conference League , oggi le partite ddel secondo turno

Giovedì 23 ottobre la Conference League su Sky e in streaming su NOW. Le partite da seguire live anche con Diretta Gol. La Fiorentina sarà in campo contro il Rapid Vienna alle 18.45
Conference League, il programma della terza giornata
Giovedì 23 ottobre
- alle 18.45: RAPID VIENNA-FIORENTINA
AEK-ABERDEEN
HACKEN-RAYO VALLECANO
BREIDABLIK-KUOPIO
SHAKHTAR DONETSK-LEGIA VARSAVIA
DRITA-OMONOIA
RIJEKA-SPARTA PRAGA
SHKENDIJA-SHELBOURNE
STRASBURGO-JAGIELLONIA
- alle 21.00:
MAINZ-ZRINJSKI MOSTAR
AZ ALKMAAR-SLOVAN BRATISLAVA
CRYSTAL PALACE-AEK LARNACA
HAMRUN SPARTANS-LOSANNA
LINCOLN-LECH POZNAN
SAMSUNSPOR-DINAMO KIEV
SHAMROCK ROVERS-CELJE
SIGMA OLOMOUC-RAKOW
U CRAIOVA-NOAH