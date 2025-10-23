Sfondo scuro Sfondo chiaro
Atp 200 Vienna: Sinner -Altmaier 6-0, 6-2. L'atoatresino agli ottavi
Europa League , oggi Roma e Bologna in campo

Ottobre 23, 2025
scritto daRedazione

Si torna in campo in Europa con l’Europa League, in esclusiva su Sky e in streaming su NOW. Giovedì 23 ottobre la terza giornata della “league phase”

Giovedì 23 ottobre

  18.45: STEAUA BUCAREST-BOLOGNA   

 18.45: GO AHEAD EAGLES-ASTON VILLA

 18.45: FENERBAHCE-STOCCARDA    

18.45: LIONE-BASILEA

 18.45:  SALISBURGO-FERENCVAROS

18.45: FEYENOORD-PANATHINAIKOS

18.45  GENK-BETIS

18.45: BRANN-RANGERS

18.45: BRAGA-STELLA ROSSA

  21.00: ROMA-VIKORIA PLZEN   

 21.00: NOTTINGHAM FOREST-PORTO   

 21.00: CELTA VIGO-NIZZA   

21.00: CELTIC-STURM GRAZ   

21.00: YOUNG BOYS-LUDOGORETS

21.00LILLE-PAOK

21:MACCABI TEL AVIV-MIDTJYLLAND

21.00: MALMOE-DINAMO ZAGABRIA

21.00 FRIBURGO-UTRECHT

Ottobre 23, 2025
scritto daRedazione
