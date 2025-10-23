Europa League , oggi Roma e Bologna in campo

Si torna in campo in Europa con l’Europa League, in esclusiva su Sky e in streaming su NOW. Giovedì 23 ottobre la terza giornata della “league phase”
Giovedì 23 ottobre
18.45: STEAUA BUCAREST-BOLOGNA
18.45: GO AHEAD EAGLES-ASTON VILLA
18.45: FENERBAHCE-STOCCARDA
18.45: LIONE-BASILEA
18.45: SALISBURGO-FERENCVAROS
18.45: FEYENOORD-PANATHINAIKOS
18.45 GENK-BETIS
18.45: BRANN-RANGERS
18.45: BRAGA-STELLA ROSSA
21.00: ROMA-VIKORIA PLZEN
21.00: NOTTINGHAM FOREST-PORTO
21.00: CELTA VIGO-NIZZA
21.00: CELTIC-STURM GRAZ
21.00: YOUNG BOYS-LUDOGORETS
21.00LILLE-PAOK
21:MACCABI TEL AVIV-MIDTJYLLAND
21.00: MALMOE-DINAMO ZAGABRIA
21.00 FRIBURGO-UTRECHT