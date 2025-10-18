Sfondo scuro Sfondo chiaro
Motogp – Super ‘BEZZECCHI vince il Gp di Australia
Moto3 – Gp Australia qualifiche: Kelso, su tutti. Lunetta in prima fila

Ottobre 18, 2025
scritto daRedazione

Moto3 Gp Australia Phillip Island QualificheJoel Kelso si suopera davanti al suo pubblico , il pilota australiano conquista la pole (del Gran Premio d’Australia classe Moto3, 19esimo appuntamento del Motomondiale 2025.

L’australiano del Team LEVELUP-MTA, in sella alla KTM ha fatto registrare il crono di 1:34.056, conquistando la seconda pole in carriera dopo quella della Thailandia 2024.

In prima fila con il #66 partiranno il Campione del Mondo 2025, Josè Antonio Rueda (+0.091s) e l’italiano Luca Lunetta, che in sella alla Honda del SIC58 Squadra Corse, chiude terzo a 0.225s dalla vetta.

Ottima prova dell’italiano Luca Lunetta il pilota del Team Sic58Squadra Corse , si è piazzato in terza posizione a+225 da Kelso.

In quarta posizine il giapponese Taiyo Furusato, con il pilota Honda Team Asia che precede l’taliano Matteo Bertelle

Moto3 Qualifica 2 Phillip Island – GP Australia – I tempi

PosNumPilotaMotoTeamTempoGap
166Joel KelsoLevelup-mta1:34.056
299Jose Antonio RuedaRed Bull Ktm Ajo1:34.147+0.091
358Luca LunettaSic58 Squadra Corse1:34.281+0.225
472Taiyo FurusatoHonda Team Asia1:34.406+0.350
518Matteo BertelleLevelup-mta1:34.447+0.391
683Alvaro CarpeRed Bull Ktm Ajo1:34.492+0.436
778Joel EstebanCfmoto Gaviota Aspar Team1:34.563+0.507
831Adrian FernandezLeopard Racing1:34.584+0.528
928Maximo QuilesCfmoto Gaviota Aspar Team1:34.703+0.647
1094Guido PiniLiqui Moly Dynavolt Intact Gp1:34.870+0.814
1182Stefano NepaSic58 Squadra Corse1:34.880+0.824
1295Marco MorelliGryd – Mlav Racing1:34.906+0.850
1312Jacob RoulstoneRed Bull Ktm Tech31:34.979+0.923
1436Angel PiquerasFrinsa – Mt Helmets – Msi1:35.000+0.944
1510Nicola CarraroRivacold Snipers Team1:35.010+0.954
166Ryusei YamanakaFrinsa – Mt Helmets – Msi1:35.033+0.977
1714Cormac BuchananDenssi Racing – Boe1:35.140+1.084
1822David AlmansaLeopard Racing1:35.454+1.398

