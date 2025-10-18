Moto3 – Gp Australia qualifiche: Kelso, su tutti. Lunetta in prima fila

Moto3 Gp Australia Phillip Island Qualifiche – Joel Kelso si suopera davanti al suo pubblico , il pilota australiano conquista la pole (del Gran Premio d’Australia classe Moto3, 19esimo appuntamento del Motomondiale 2025.
L’australiano del Team LEVELUP-MTA, in sella alla KTM ha fatto registrare il crono di 1:34.056, conquistando la seconda pole in carriera dopo quella della Thailandia 2024.
In prima fila con il #66 partiranno il Campione del Mondo 2025, Josè Antonio Rueda (+0.091s) e l’italiano Luca Lunetta, che in sella alla Honda del SIC58 Squadra Corse, chiude terzo a 0.225s dalla vetta.
In quarta posizine il giapponese Taiyo Furusato, con il pilota Honda Team Asia che precede l’taliano Matteo Bertelle