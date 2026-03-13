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Formula 1, Gran Premio della Cina: Russel pole gara sprtin

Marzo 13, 2026
scritto daRedazione

Risultati delle qualifiche sprint del GP di Cina della Formula 1 2026.

George Russell conquista la mini-pole a Shanghai. Il britannico della Mercedes ha preceduto il compagno di squadra Kimi Antonelli, salvatosi dalla penalità per un presunto impeding su Lando Norris che si è classificato in terza posizione. Lewis Hamilton 4° vince la sfida interna a Ferrari con Charles Leclerc che chiude 6° alle spalle anche dell’altra McLaren di Osca Piastri

La griglia di partenza della Sprint Race del GP di Cina della F1 2026

1ª FILA: 1. George Russell (Mercedes), 2. Kimi Antonelli (Mercedes)

2ª FILA: 3. Lando Norris (McLaren), 4. Lewis Hamilton (Ferrari)

3ª FILA: 5. Oscar Piastri (McLaren), 6. Charles Leclerc (Ferrari)

4ª FILA: 7. Pierre Gasly (Alpine), 8. Max Verstappen (Red Bull)

5ª FILA: 9. Oliver Bearman (Haas), 10. Isack Hadjar (Red Bull)

6ª FILA: 11. Nico Hulkenberg (Audi), 12. Esteban Ocon (Haas)

7ª FILA: 13. Liam Lawson (Racing Bulls), 14. Gabriel Bortoleto (Audi)

8ª FILA: 15. Arvid Lindblad (Racing Bulls), 16. Franco Colapinto (Alpine)

9ª FILA: 17. Carlos Sainz (Williams), 18. Alexander Albon (Williams)

10ª FILA: 19. Fernando Alonso (Aston Martin), 20. Lance Stroll (Aston Martin)

11ª FILA: 21. Valtteri Bottas (Cadillac), 22. Sergio Perez (Cadillac)


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