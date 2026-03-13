Foruna 1 , Gran Premo dela Cina , FP1 : Stratosferiche le due Mercedes prime libere. Male Ferrari

Dominio assoluto della Mercedes nella prima sessione di prove libere nel weekende che precede il Gran Premio di Cina .

A Shanghia è già tempo di Sprint Race Le due Frecce d’argento sono state davvero impressionanti! Hanno mostrato un passo decisamente competitivo, riuscendo a spiccare rispetto agli altri, mentre le Ferrari sono apparse in difficoltà, distanti di quasi un secondo.

La Mercedes ha probabilmente trovato un buon equilibrio tra carico aerodinamico e assetto della macchina, mentre la Ferrari sembra aver avuto difficoltà a trovare il giusto compromesso, forse anche a causa di alcune variabili legate alle condizioni del circuito.



I risultati

1.32.741, poco più di un decimo di vantaggio su Kimi Antonelli. Davanti a tutti c’è George Russell, con Mercedes 1.32,741. il vantaggio sul compagno di scuderia ‘italiano Kimi Antonelli . Quarto e quinti tempo dlle due McLaren: con Norris davanti a Piastri . Quinto Leclerc, sesto Hamilton.Male la Red Bull, ottavo Verstappen, tanto fumo in Racing Bulls con Lindblad costretto allo stop forzato.

