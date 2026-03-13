Foruna 1 , Gran Premo dela Cina , FP1 : Stratosferiche le due Mercedes prime libere. Male Ferrari

Sfondo scuro Sfondo chiaro
Marzo 13, 2026
Dominio assoluto della Mercedes nella prima sessione di prove libere nel weekende che precede il Gran Premio di Cina .

A Shanghia è già tempo di Sprint Race Le due Frecce d’argento sono state davvero impressionanti! Hanno mostrato un passo decisamente competitivo, riuscendo a spiccare rispetto agli altri, mentre le Ferrari sono apparse in difficoltà, distanti di quasi un secondo.

La Mercedes ha probabilmente trovato un buon equilibrio tra carico aerodinamico e assetto della macchina, mentre la Ferrari sembra aver avuto difficoltà a trovare il giusto compromesso, forse anche a causa di alcune variabili legate alle condizioni del circuito.

I risultati
1.32.741, poco più di un decimo di vantaggio su Kimi Antonelli. Davanti a tutti c’è George Russell, con Mercedes 1.32,741. il vantaggio sul compagno di scuderia ‘italiano Kimi Antonelli . Quarto e quinti tempo dlle due McLaren: con Norris davanti a Piastri . Quinto Leclerc, sesto Hamilton.Male la Red Bull, ottavo Verstappen, tanto fumo in Racing Bulls con Lindblad costretto allo stop forzato.

Marzo 13, 2026
Marzo 13, 2026

