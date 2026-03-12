Conference League, Fiorentina-Raków 2-1: rimonta viola nel finale, decide Guðmundsson

FIRENZE – Vittoria sofferta ma pesante per la ACF Fiorentina nell’andata degli ottavi di finale della UEFA Europa Conference League.
Allo Stadio Artemio Franchi i viola superano 2-1 il Raków Częstochowa al termine di una partita combattuta, decisa soltanto nei minuti di recupero.
La squadra di casa prova a prendere in mano il gioco fin dalle prime battute, gestendo il possesso e cercando spazi nella difesa compatta dei polacchi. Nonostante alcune buone trame offensive, il primo tempo si chiude senza reti e con poche vere occasioni da gol.
A sorpresa, a sbloccare la gara nella ripresa sono gli ospiti. Al 61’ il Raków trova il vantaggio con l’attaccante norvegese Jonatan Braut Brunes, che approfitta di una disattenzione difensiva e batte il portiere viola portando avanti i polacchi.
La Fiorentina reagisce con determinazione e aumenta la pressione nella metà campo avversaria.
Il gol dell’1-1 arriva pochi minuti dopo grazie a Cher Ndour, autore di una conclusione potente che riporta il match in equilibrio e riaccende lo ACF Fiorentina.
Quando la partita sembra destinata a chiudersi in parità, arriva l’episodio che decide la sfida. Nei minuti di recupero l’arbitro assegna un calcio di rigore ai viola dopo una revisione al VAR per un fallo di mano in area. Dal dischetto è glaciale Albert Guðmundsson, che realizza il gol del definitivo 2-1 facendo esplodere il pubblico del Franchi.
Qualificazione ancora aperta
Il successo permette alla ACF Fiorentina di presentarsi con un vantaggio alla gara di ritorno in Polonia, dove il Raków Częstochowa proverà a ribaltare il risultato.