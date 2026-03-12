Sfondo scuro Sfondo chiaro
Europa League, finale : Bologna-Roma 1-1 a Bernardeschi risponde Pellegrini
Europa League: risultati e marcatori delle partite di andata degli ottavi di finale

Marzo 12, 2026
scritto daRedazione

I risultati delle gare d’andata degli ottavi di Europa League: vincono di misura l’Aston Villa a Lille e il Porto a Stoccarda, sconfitta del Betis in casa del Panathinaikos.

    BOLOGNA-ROMA 1-1

    Marcatori: 50′ Bernardeschi (B), 71′ Pellegrini (R)

    LILLE-ASTON VILLA 0-1

    Marcatore: 61′ Watkins

    PANATHINAIKOS-BETIS 1-0

    Marcatore: 87′ rig.Taborda

STOCCARDA-PORTO 1-2

Marcatori: 21′ Moffi, 27′ Mora (P), 40′ Undav (S)

CELTA VIGO-LIONE

Calcio d’inizio  alle ore 21

FERENCVAROS-BRAGA

Calcio d’inizio alle ore 21.

GENK-FRIBURGO

Calcio d’inizio alle ore 21.

NOTTINGHAM-MIDTJYLLAND

Calcio d’inizio alle ore 21.

Europa Leaugue: Europa League: Bologna-Roma 1-1 Pellegrini risponde a Bernardeschi

