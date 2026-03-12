Europa League: risultati e marcatori delle partite di andata degli ottavi di finale

I risultati delle gare d’andata degli ottavi di Europa League: vincono di misura l’Aston Villa a Lille e il Porto a Stoccarda, sconfitta del Betis in casa del Panathinaikos.
BOLOGNA-ROMA 1-1
Marcatori: 50′ Bernardeschi (B), 71′ Pellegrini (R)
LILLE-ASTON VILLA 0-1
Marcatore: 61′ Watkins
PANATHINAIKOS-BETIS 1-0
Marcatore: 87′ rig.Taborda
STOCCARDA-PORTO 1-2
Marcatori: 21′ Moffi, 27′ Mora (P), 40′ Undav (S)
CELTA VIGO-LIONE
Calcio d’inizio alle ore 21
FERENCVAROS-BRAGA
Calcio d’inizio alle ore 21.
GENK-FRIBURGO
Calcio d’inizio alle ore 21.
NOTTINGHAM-MIDTJYLLAND
Calcio d’inizio alle ore 21.