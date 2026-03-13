Europa League, Gasperini dopo Bologna-Roma: “Prestazione non negativa, al ritorno sarà un’altra partita”

Dopo il pareggio per 1-1 nell’andata degli ottavi di finale di Europa League tra Bologna e Roma, l’allenatore giallorosso Gian Piero Gasperini ha analizzato la gara in conferenza stampa, sottolineando sia le difficoltà incontrate sia gli aspetti positivi della prestazione della sua squadra.

Il tecnico della Roma ha spiegato che il risultato lascia la qualificazione completamente aperta in vista della sfida di ritorno. «Non considero la prestazione negativa – ha detto –. Abbiamo affrontato una squadra che in casa sa essere molto aggressiva e nel primo tempo ci ha creato qualche problema».

Il Bologna è partito con grande intensità, mettendo sotto pressione la Roma soprattutto nella prima fase del match. La formazione giallorossa ha faticato a trovare ritmo e spazi, ma nella ripresa è riuscita a crescere, alzando il baricentro e gestendo meglio il possesso.

Secondo Gasperini, la gara è stata caratterizzata da grande equilibrio e da molti duelli fisici a centrocampo. «È stata una partita combattuta, con tanti contrasti e seconde palle. Nel secondo tempo siamo riusciti a sistemare alcune cose e a essere più pericolosi».

L’allenatore ha poi evidenziato come il pareggio in trasferta rappresenti comunque un risultato importante nella logica del doppio confronto. Il ritorno allo Stadio Olimpico, infatti, potrebbe cambiare l’inerzia della sfida. «All’Olimpico sarà un’altra partita. Il fattore campo può incidere molto e cercheremo di sfruttarlo».

In conferenza stampa Gasperini ha parlato anche degli obiettivi stagionali della Roma, respingendo l’idea di scegliere tra campionato e coppa. «Non faremo calcoli. Ogni competizione è importante e vogliamo arrivare più lontano possibile».