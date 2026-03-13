Europa League, Bologna-Roma 1-1: Italiano “Peccato non vincere, qualificazione ancora aperta”

Finisce in parità l’andata degli ottavi di finale di UEFA Europa League tra Bologna e Roma. Allo Stadio Renato Dall’Ara termina 1-1 una gara intensa e ricca di occasioni, lasciando completamente aperto il discorso qualificazione in vista del ritorno allo Stadio Olimpico.

La squadra di Vincenzo Italiano parte forte e trova il vantaggio con Federico Bernardeschi, bravo a finalizzare una delle diverse occasioni create dai rossoblù. La reazione della Roma non tarda ad arrivare e nella ripresa è Lorenzo Pellegrini a ristabilire l’equilibrio con il gol dell’1-1.

Nonostante il pareggio, il Bologna può recriminare per alcune opportunità non sfruttate che avrebbero potuto indirizzare la partita.

Italiano: “Potevamo vincerla”

Nel post-partita l’allenatore rossoblù Vincenzo Italiano ha espresso soddisfazione per la prestazione della squadra, pur con un pizzico di rammarico per il risultato finale.

«Abbiamo creato tanto e probabilmente meritavamo qualcosa in più – ha spiegato il tecnico –. Peccato non essere riusciti a concretizzare le occasioni che abbiamo avuto».

Italiano ha comunque sottolineato l’atteggiamento dei suoi: «La squadra ha reagito bene e ha giocato con personalità contro un avversario di grande livello».

Tutto rimandato al ritorno

Il pareggio lascia aperta ogni possibilità in vista della gara di ritorno a Roma. Il tecnico del Bologna è convinto che la qualificazione sia ancora alla portata.

«La qualificazione è apertissima – ha concluso Italiano –. Andremo a Roma con la voglia e la convinzione di giocarci le nostre carte».