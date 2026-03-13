Conference League , Paolo Vanoli:”“Partita difficile contro una squadra organizzata”

Una vittoria arrivata con carattere e determinazione. La Fiorentina supera 2-1 il Raków Częstochowa allo Stadio Artemio Franchi nell’andata degli ottavi di finale della UEFA Europa Conference League. Un successo maturato nei minuti di recupero grazie al rigore trasformato da Albert Guðmundsson, dopo il pareggio firmato da Cher Ndour.

Al termine della partita l’allenatore viola Paolo Vanoli ha commentato la prestazione della sua squadra, sottolineando sia l’importanza del risultato sia le difficoltà incontrate contro la formazione polacca.

Vanoli ha evidenziato come il Raków abbia creato problemi soprattutto nella prima fase della gara.

«Sapevamo che sarebbe stata una partita difficile. Il Raków è una squadra molto organizzata e nel primo tempo abbiamo faticato a trovare ritmo e spazi».

Il tecnico ha poi analizzato la ripresa, quando gli ospiti sono passati in vantaggio con Jonatan Braut Brunes prima della rimonta viola.

“Ottima la reazione dopo lo svantaggio”

Nonostante il gol subito, la Fiorentina non ha perso fiducia.

«La cosa che mi è piaciuta di più è stata la reazione dopo lo svantaggio. I ragazzi hanno continuato a giocare, hanno alzato il ritmo e sono rimasti lucidi fino alla fine».

Il pareggio di Ndour e il rigore trasformato nel recupero da Guðmundsson hanno permesso ai viola di ribaltare il risultato davanti al pubblico del Franchi.

Sguardo già al ritorno

Vanoli, però, invita a non abbassare la guardia.

«È una vittoria importante ma non è ancora finita. La qualificazione è aperta e al ritorno dovremo essere ancora più concentrati».