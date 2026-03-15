Baseball , Storico: Italia batte Porto Rico 8-6 e vola in semifinale del WBC!

L’impresa è compiuta! La nazionale italiana di baseball supera Porto Rico 8-6 nei quarti di finale del World Baseball Classic e conquista per la prima volta nella storia un posto in semifinale.

Gli Azzurri hanno dominato fin dalle prime battute, resistendo alla rimonta di Porto Rico e dimostrando cuore, talento e determinazione. Una vittoria che entra negli annali e rilancia il baseball italiano ai massimi livelli internazionali.

Ora l’Italia aspetta la vincente tra Giappone e Venezuela per continuare a sognare il grande trionfo. Il movimento azzurro è in festa: un risultato storico che ispira nuove generazioni di giocatori e tifosi.