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Serie B – risultati 30a Giornata

Marzo 14, 2026
scritto daRedazione

Venerdì 13 marzo

Modena-Spezia (20:30) 3-0

29’ De Luca (M), 55’ De Luca (M), 59’ Gilozzi (M)

Sabato 14 marzo 2026

Bari-Reggiana (15:00) 4-1

10’ Artioli (B), 15’ Rao (B), 48’ Rao (B), 57’ Moncini (B), 89’ Lusuardi (R)

Cesena-Frosinone (15:00) 2-2

40’ Corrado (F), 59’ Corazza (C), 72’ Ghedjemis (F), 79’ Corazza (C)

Empoli-Mantova (15:00) 2-2

21’ Bragantini (M), 37’ Cella (M), 50’ Shpendi (E), 84’ Saporiti (E)

Juve Stabia-Carrarese (15:00) 1-1

33’ Mosti (JS), 77’ rigore Torregrossa (C)

Padova-Catanzaro (15:00) 1-3

17’ Alesi (C), 51’ Iemmello (C), 90’+2’ Di Maggio (P), 90’+4’ Iemmello (C)

Monza-Palermo (17:15) 3-0

18’ Petagna (M), 63’ Ciurria (M), 88’ Colombo (M)

Sampdoria-Venezia (19:30) 0-0

Domenica 15 marzo 2026

Virtus Entella-Avellino (15:00)

Südtirol-Pescara (17:15)

Classifica

Venezia 64

Monza 63

Frosinone 59

Palermo 57

Catanzaro 52

Modena 47

Juve Stabia 41

Cesena 40

Südtirol 37

Padova 34

Avellino 33

Carrarese 33

Empoli 32

Sampdoria 31

Virtus Entella 31

Mantova 31

Bari 31

Spezia 29

Reggiana 29

Pescara 25

Prossimo turno – 31a giornata

Martedì 17 marzo 2026

Palermo-Juve Stabia (19:00)

Catanzaro-Modena (20:00)

Mantova-Cesena (20:00)

Reggiana-Monza (20:00)

Spezia-Empoli (20:00)

Venezia-Padova (20:00)

Mercoledì 18 marzo 2026

Frosinone-Bari (19:00)

Avellino-Südtirol (20:00)

Carrarese-Sampdoria (20:00)

Pescara-Virtus Entella (20:00)

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