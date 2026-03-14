Serie B – risultati 30a Giornata

Venerdì 13 marzo
Modena-Spezia (20:30) 3-0
29’ De Luca (M), 55’ De Luca (M), 59’ Gilozzi (M)
Sabato 14 marzo 2026
Bari-Reggiana (15:00) 4-1
10’ Artioli (B), 15’ Rao (B), 48’ Rao (B), 57’ Moncini (B), 89’ Lusuardi (R)
Cesena-Frosinone (15:00) 2-2
40’ Corrado (F), 59’ Corazza (C), 72’ Ghedjemis (F), 79’ Corazza (C)
Empoli-Mantova (15:00) 2-2
21’ Bragantini (M), 37’ Cella (M), 50’ Shpendi (E), 84’ Saporiti (E)
Juve Stabia-Carrarese (15:00) 1-1
33’ Mosti (JS), 77’ rigore Torregrossa (C)
Padova-Catanzaro (15:00) 1-3
17’ Alesi (C), 51’ Iemmello (C), 90’+2’ Di Maggio (P), 90’+4’ Iemmello (C)
Monza-Palermo (17:15) 3-0
18’ Petagna (M), 63’ Ciurria (M), 88’ Colombo (M)
Sampdoria-Venezia (19:30) 0-0
Domenica 15 marzo 2026
Virtus Entella-Avellino (15:00)
Südtirol-Pescara (17:15)
Classifica
Venezia 64
Monza 63
Frosinone 59
Palermo 57
Catanzaro 52
Modena 47
Juve Stabia 41
Cesena 40
Südtirol 37
Padova 34
Avellino 33
Carrarese 33
Empoli 32
Sampdoria 31
Virtus Entella 31
Mantova 31
Bari 31
Spezia 29
Reggiana 29
Pescara 25
Prossimo turno – 31a giornata
Martedì 17 marzo 2026
Palermo-Juve Stabia (19:00)
Catanzaro-Modena (20:00)
Mantova-Cesena (20:00)
Reggiana-Monza (20:00)
Spezia-Empoli (20:00)
Venezia-Padova (20:00)
Mercoledì 18 marzo 2026
Frosinone-Bari (19:00)
Avellino-Südtirol (20:00)
Carrarese-Sampdoria (20:00)
Pescara-Virtus Entella (20:00)