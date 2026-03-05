Sfondo scuro Sfondo chiaro
Facebook x
Coppa Italia Frecciarossa: Lazio-Atalanta 2-2 Leggi ora
Sfondo scuro Sfondo chiaro
Cerca notizie sportive nel sito...
Ricerche popolari
Lautaro Martínez domina la classifica marcatori della Serie A 2025-2026 con 14 reti
Serie B 2025-2026: Pohjanpalo (Palermo) capo cannoniere della Serie cadetta

Serie B 2025-2026: Pohjanpalo (Palermo) capo cannoniere della Serie cadetta

Marzo 5, 2026
scritto daRedazione

La stagione 2025-2026 della Serie B sta regalando grande spettacolo anche nella corsa al titolo di capocannoniere.

Dopo diverse giornate di campionato, al comando della classifica marcatori c’è l’attaccante finlandese Joel Pohjanpalo, protagonista con la maglia del Palermo FC.

Il centravanti rosanero ha già raggiunto 17 gol stagionali, confermandosi uno dei bomber più decisivi del campionato e trascinando la sua squadra nelle zone alte della classifica.

La classifica marcatori (top 10)

Ecco i principali goleador del campionato:

  1. Joel Pohjanpalo (Palermo) – 17 gol
  2. Andrea Adorante (Venezia FC) – 13 gol
  3. Tommaso Biasci (US Avellino 1912) – 11 gol
  4. Farès Ghedjemis (Frosinone Calcio) – 10 gol
  5. Ettore Gliozzi (Modena FC) – 10 gol
  6. Mattia Bortolussi (Calcio Padova) – 9 gol
  7. Cristian Shpendi (AC Cesena) – 9 gol
  8. Stiven Shpendi (Empoli FC) – 9 gol
  9. John Yeboah (Venezia) – 9 gol
  10. Massimo Coda (UC Sampdoria) – 9 gol

Una lotta ancora aperta

Nonostante il vantaggio di Pohjanpalo, la corsa al titolo di capocannoniere resta apertissima. Attaccanti come Adorante e Biasci stanno vivendo una stagione molto positiva, mentre bomber esperti come Coda potrebbero recuperare terreno nelle ultime giornate.

Con ancora molte partite da giocare, la classifica dei marcatori della Serie B potrebbe cambiare rapidamente. I gol dei grandi attaccanti continueranno a essere decisivi sia per la promozione in Serie A sia per la lotta alla salvezza.

Marzo 5, 2026
scritto daRedazione
Articolo precedente

Lautaro Martínez domina la classifica marcatori della Serie A 2025-2026 con 14 reti

Marzo 5, 2026

Recommended for You

Sere B , Frosinone -Pescara, due vigili del fuoco trasportati in ospedale pr scoppio di petardi

Serie B : Rocchi contestato lascia Carrerese -Catanzaro scortato dalla Polizia