Serie B 2025-2026: Pohjanpalo (Palermo) capo cannoniere della Serie cadetta

La stagione 2025-2026 della Serie B sta regalando grande spettacolo anche nella corsa al titolo di capocannoniere.
Dopo diverse giornate di campionato, al comando della classifica marcatori c’è l’attaccante finlandese Joel Pohjanpalo, protagonista con la maglia del Palermo FC.
Il centravanti rosanero ha già raggiunto 17 gol stagionali, confermandosi uno dei bomber più decisivi del campionato e trascinando la sua squadra nelle zone alte della classifica.
La classifica marcatori (top 10)
Ecco i principali goleador del campionato:
- Joel Pohjanpalo (Palermo) – 17 gol
- Andrea Adorante (Venezia FC) – 13 gol
- Tommaso Biasci (US Avellino 1912) – 11 gol
- Farès Ghedjemis (Frosinone Calcio) – 10 gol
- Ettore Gliozzi (Modena FC) – 10 gol
- Mattia Bortolussi (Calcio Padova) – 9 gol
- Cristian Shpendi (AC Cesena) – 9 gol
- Stiven Shpendi (Empoli FC) – 9 gol
- John Yeboah (Venezia) – 9 gol
- Massimo Coda (UC Sampdoria) – 9 gol
Una lotta ancora aperta
Nonostante il vantaggio di Pohjanpalo, la corsa al titolo di capocannoniere resta apertissima. Attaccanti come Adorante e Biasci stanno vivendo una stagione molto positiva, mentre bomber esperti come Coda potrebbero recuperare terreno nelle ultime giornate.
Con ancora molte partite da giocare, la classifica dei marcatori della Serie B potrebbe cambiare rapidamente. I gol dei grandi attaccanti continueranno a essere decisivi sia per la promozione in Serie A sia per la lotta alla salvezza.