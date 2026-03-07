Serie B: risultati e marcatori della 29ª giornata

Lo Spezia in riminta batte Il Monza (in 10). Entella corsario sul campo del Sudtirol. un gol al 92′ permette all’Avellino di battereil Padova .
- AVELLINO-PADOVA 1-0Marcatori: 92′ Russo
- SPEZIA-MONZA 4-2Marcatori: 9′ Petagna (M), 16′ Cutrone (M), 20′ Artistico (S), 34′ Aurelio (S), 57′ Bandinelli (S), 93′ Artistico (S)
- SUDTIROL-VIRTUS ENTELLA 0-1Marcatori: 73′ Marconi
- VENEZIA-REGGIANAOre 17:15
- MODENA-CESENAOre 19:30
- CATANZARO-EMPOLIDomenica ore 15
- FROSINONE-SAMPDORIADomenica ore 15
- MANTOVA-JUVE STABIA Domenica ore 15
- CARRARESE-PALERMO Domenica ore 17:15
- PESCARA-BARI Domenica ore 19:30