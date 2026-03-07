Sfondo scuro Sfondo chiaro
Facebook x
Serie A Finale primno tempo; Atalanta-Udinese 0-1 , 40′ Kristensen Leggi ora
Sfondo scuro Sfondo chiaro
Cerca notizie sportive nel sito...
Ricerche popolari
Serie A Finale primno tempo; Atalanta-Udinese 0-1 , 40' Kristensen
Serie B: risultati e marcatori della 29ª giornata

Serie B: risultati e marcatori della 29ª giornata

Marzo 7, 2026
scritto daRedazione

Lo Spezia in riminta batte Il Monza (in 10). Entella corsario sul campo del Sudtirol. un gol al 92′ permette all’Avellino di battereil Padova .

  • AVELLINO-PADOVA 1-0Marcatori: 92′ Russo
  • SPEZIA-MONZA 4-2Marcatori: 9′ Petagna (M), 16′ Cutrone (M), 20′ Artistico (S), 34′ Aurelio (S), 57′ Bandinelli (S), 93′ Artistico (S)
  • SUDTIROL-VIRTUS ENTELLA 0-1Marcatori: 73′ Marconi
  • VENEZIA-REGGIANAOre 17:15
  • MODENA-CESENAOre 19:30
  • CATANZARO-EMPOLIDomenica ore 15
  • FROSINONE-SAMPDORIADomenica ore 15
  • MANTOVA-JUVE STABIA Domenica ore 15
  • CARRARESE-PALERMO Domenica ore 17:15
  • PESCARA-BARI Domenica ore 19:30
Marzo 7, 2026
scritto daRedazione
Articolo precedente

Serie A Finale primno tempo; Atalanta-Udinese 0-1 , 40' Kristensen

Marzo 7, 2026

Recommended for You

Serie B 2025-2026: Pohjanpalo (Palermo) capo cannoniere della Serie cadetta

Sere B , Frosinone -Pescara, due vigili del fuoco trasportati in ospedale pr scoppio di petardi

Serie B : Rocchi contestato lascia Carrerese -Catanzaro scortato dalla Polizia