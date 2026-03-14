Francia Campione del Sei Nazioni 2026: Finale da Brivido contro l’Inghilterra

La Francia ha conquistato il Sei Nazioni 2026 in una finale spettacolare allo Stade de France, battendo l’Inghilterra 48‑46 grazie a un calcio decisivo di Thomas Ramos nei minuti di recupero. Una vittoria che non solo regala il titolo ai Bleus, ma conferma la Francia come una delle potenze assolute del rugby europeo.

Il torneo è stato un percorso avvincente: i francesi hanno aperto con una vittoria convincente sull’Irlanda, confermando il loro gioco offensivo e spettacolare. Non sono mancate sfide impegnative: la sconfitta contro la Scozia ha messo momentaneamente in discussione il cammino verso il titolo, ma la squadra ha mantenuto la concentrazione e ha capitalizzato sulle partite chiave per arrivare all’ultima giornata ancora in corsa.

La sfida contro l’Inghilterra è stata un’autentica battaglia. Entrambe le squadre hanno segnato numerose mete e punti, regalando emozioni fino all’ultimo minuto. Il momento decisivo è arrivato quando Ramos ha centrato un calcio dalla lunga distanza, dando alla Francia il titolo con un finale da cardiopalma.

Tra i protagonisti del torneo spiccano Thomas Ramos, autore del calcio decisivo e miglior marcatore del torneo, Louis Bielle-Biarrey, incisivo in attacco con mete decisive, e il capitano Antoine Dupont, che ha guidato la squadra con esperienza e leadership.

Con questa vittoria, la Francia ottiene il secondo titolo consecutivo e l’ottavo nella storia del Sei Nazioni, confermando la sua capacità di dominare il panorama europeo e di gestire le sfide nei momenti più critici.

Il Sei Nazioni 2026 passerà alla storia non solo per il trionfo francese, ma anche per la spettacolarità della finale: una partita intensa, combattuta punto a punto, che rimarrà nella memoria di tutti gli appassionati di rugby.