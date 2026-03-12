Atletica Leggera , Mondiali Indoor 2026: Italia pronta a brillare a Toruń

Toruń, Polonia – L’Italia dell’atletica leggera si presenta ai Mondiali Indoor 2026 con una squadra di 26 azzurri (13 uomini e 13 donne). Dal 20 al 22 marzo, Toruń ospiterà nomi di punta come Mattia Furlani nel lungo, Andy Diaz nel triplo e Zaynab Dosso nei 60 metri. (nella foto , Leonardo Fabbri , lancio del peso)
Occhi puntati anche sui mezzofondi con Nadia Battocletti e Laura Pellicoro, e nei lanci con Leonardo Fabbri e Nick Ponzio. Gli esperti vedono buone possibilità di medaglie soprattutto nei salti e nei lanci, ma i velocisti e i mezzofondisti azzurri potrebbero regalare sorprese.
Per molti giovani, Toruń sarà il debutto mondiale indoor, un test fondamentale verso gli appuntamenti internazionali più importanti. Con la squadra al completo e il morale alto, l’Italia punta a lasciare il segno sui parquet polacchi.
Convocati Italia – Mondiali indoor 2026
Uomini
Samuele Ceccarelli – 60 m
Filippo Randazzo – 60 m
Pietro Arese – 1500 m
Federico Riva – 1500 m
Oliver Mulas – 60 hs
Lorenzo Simonelli – 60 hs
Christian Falocchi – salto in alto
Mattia Furlani – salto in lungo
Andrea Dallavalle – salto triplo
Andy Diaz – salto triplo
Leonardo Fabbri – getto del peso
Nick Ponzio – getto del peso
Dario Dester – eptathlon
Donne
Zaynab Dosso – 60 m
Kelly Doualla – 60 m
Alessandra Bonora – 400 m
Eloisa Coiro – 800 m
Laura Pellicoro – 800 m
Ludovica Cavalli – 1500 m
Marta Zenoni – 1500 m
Nadia Battocletti – 3000 m
Micol Majori – 3000 m
Giada Carmassi – 60 hs
Elisa Di Lazzaro – 60 hs
Larissa Iapichino – salto in lungo
Sveva Gerevini – pentathlon