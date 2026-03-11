Sfondo scuro Sfondo chiaro
Champions League: Atalanta-Bayern Monaco 1-6
Serie A , designazioni 29a Giornata: Inter - Atalanta a Manganiello
Serie B , designazioni arbitri 30a Giornata
Bologna , i convocati per la sfida contro la Roma

Serie B , designazioni arbitri 30a Giornata

Marzo 11, 2026
scritto daRedazione

MODENA – SPEZIA    Venerdì 13/03 h 20:30

TURRINI

BELSANTI – ZEZZA

IV:      D’EUSANIO

VAR:  SANTORO

AVAR:   DEL GIOVANE

BARI – REGGIANA    h. 15:00

PAIRETTO

LUCIANI – BIFFI

IV:      ARENA

VAR:   VOLPI

AVAR:    GHERSINI

CESENA – FROSINONE    h. 15:00

MASSIMI (foto)

MONDIN – LAGHEZZA

IV:       LOVISON

VAR:  MERAVIGLIA

AVAR:    DI VUOLO

EMPOLI – MANTOVA    h. 15:00

MARCENARO

CEOLIN – SANTAROSSA

IV:     ZANOTTI  

VAR:   COSSO

AVAR:    PRENNA

JUVE STABIA – CARRARESE    h. 15:00

TREMOLADA

RICCI – PRESSATO

IV:      LEONE

VAR:   MAZZOLENI

AVAR:    MONALDI

PADOVA – CATANZARO    h. 15:00

FERRIERI CAPUTI

GARZELLI – PISTARELLI

IV:     GAVINI

VAR: RUTELLA

AVAR: PATERNA

MONZA – PALERMO    h. 17:15

DOVERI

COLAROSSI – CIPRESSA

IV:     CALZAVARA

VAR:    CAMPLONE

AVAR:     PAGANESSI

SAMPDORIA – VENEZIA    h. 19:30

FELICIANI

VOTTA – BITONTI

IV:     CREZZINI

VAR:     DI PAOLO

AVAR:      GUALTIERI

VIRTUS ENTELLA – AVELLINO    Domenica 15/03 h. 15:00

PERRI

GALIMBERTI – ZANELLATI

IV:       GIANQUINTO

VAR:     BARONI

AVAR:  COLOMBO

SUDTIROL – PESCARA    Domenica 15/03 h. 17:15

ALLEGRETTA

CATALLO – EMMANUELE

IV:       DI MARCO

VAR:     PRONTERA

AVAR:   NASCA

Marzo 11, 2026
scritto daRedazione
