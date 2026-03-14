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Napoli,Conte:”l’obiettivo è centrare la zona Champions League”

Marzo 14, 2026
scritto daRedazione

Antonio Conte , dopo la vittoria 2.1 contro il Lecce , il tecnicioo partenopeo ai microfoni Dazn.

“Scoprire questa edia punti con la media di 2,21, mi da soddisfazione  e per i 600 punti da allenatore.

Il momento di sportività che l’ha coinvolto in prima persona

Ero lì mi stavo preparando per un calcio di punziione , ho guardato lui che si è accasciato quando ho visto che Banda si metteva le mani sul petto, Adesso >Banda sta bene , sono contento che il ragazzo sia a posto”

Una vittoria difficile contro il Lecce. Stai recuperando giocatori , mettiamo giù una formazione dopo che questi giocatori rirpenderanno condiziuone:

“Sono due formazioni interessanti , avere un play come Lkobotka o Gilmour  sono più palleggiatori”. Npoi staimo recuperandi giocatori che sono stati fuori 4-5 mesi , non possiamo pretendere di ritrovino subito la forma”. Tutti devono avere fiducia , per il bene del Napoli, io so che devo fare delle scelte, stasera ho fatto due cambi , McTominay era fuori da un mese , Importante per il Napoli è centrare la qualificazione Champions”

Marzo 14, 2026
scritto daRedazione
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