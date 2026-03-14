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Lazio- Milan , Sarri:”Affrontiamo una squadra forte e con grande qualità”
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Lazio- Milan , Sarri:”Affrontiamo una squadra forte e con grande qualità”

Marzo 14, 2026
scritto daRedazione

Alla vigilia della sfida tra Lazio e Milan, l’allenatore biancoceleste Maurizio Sarri ha parlato in conferenza stampa analizzando le difficoltà della partita e le aspettative della sua squadra.

Il tecnico della Lazio ha sottolineato subito il valore degli avversari, spiegando che sarà una gara complessa dal punto di vista tattico e mentale. Secondo Sarri, il Milan resta una squadra molto pericolosa, capace di cambiare ritmo e di sfruttare al meglio le occasioni.

“Affrontiamo una squadra forte e con grande qualità. Servirà una partita di grande attenzione, perché il Milan è capace di colpire in qualsiasi momento”, ha dichiarato l’allenatore biancoceleste.

Sarri ha poi parlato dell’atteggiamento che la sua squadra dovrà avere in campo. L’obiettivo sarà quello di mantenere equilibrio tra fase offensiva e difensiva, evitando di concedere spazi che potrebbero favorire gli attaccanti rossoneri.

“Dovremo restare compatti e concentrati per tutta la gara. Contro squadre come il Milan non puoi permetterti cali di attenzione”, ha aggiunto.

Marzo 14, 2026
scritto daRedazione
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