Serie A, Napoli ospita il Lecce: tutto pronto per l’anticipo del 14 marzo

Tutto pronto allo Stadio Diego Armando Maradona per l’anticipo della 29ª giornata di Serie A: Napoli ospita il Lecce– calcio d’inizio alle ore 18,00 – in una sfida che mette in palio punti preziosi sia per la zona alta che per la salvezza.

Ancora probeli di formazione per Antonio Conte che deve farei conti con i giocatori infortunati. In difesa mancherà Juan Jesus: al suo posto sarà Olivera a completare il terzetto con Beukema e Buongiorno. A centrocampo Anguissa va verso una maglia da titolare, anche se resta aperto il ballottaggio con Giovane e Gutierrez. L’eventuale inserimento di uno dei due potrebbe innescare un effetto domino sul resto della formazione. McTominay resta in dubbio, mentre Lobotka non sarà della partita. In attacco, infine, Elmas e Alisson Santos agiranno alle spalle di Hojlund.

PROBABILE FORMAZIONE NAPOLI (3-4-2-1): Milinkovic-Savic; Beukema, Buongiorno, Olivera; Politano, Anguissa, Gilmour, Spinazzola; Elmas, Alisson Santos; Hojlund. All. Conte.

PROBABILE FORMAZIONE LECCE

Buone notizie per Di Francesco e il Lecce: Gandelman, dopo la panchina contro la Cremonese, dovrebbe tornare tra i titolari. Davanti si rinnova il ballottaggio tra Stulic e Cheddira, con il centravanti serbo che resta favorito.

PROBABILE FORMAZIONE LECCE (4-2-3-1): Falcone; Veiga, Siebert, Tiago Gabriel, Gallo; Coulibaly, Ramadani; Pierotti, Gandelman, Banda; Stulic. All. Di Francesco.