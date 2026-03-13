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Serie A, Genoa a Verona: De Rossi carica la squadra
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Serie A, Genoa a Verona: De Rossi carica la squadra

Marzo 13, 2026
scritto daSerena Albino

(Serena Abino) – Si avvicina la sfida tra Genoa e Hellas Verona e Daniele De Rossi, allenatore dei rossoblù, non nasconde le difficoltà della trasferta. In conferenza stampa alla vigilia del match, il tecnico ha chiarito: «Con il Verona non sarà una passeggiata. Sono una squadra organizzata e aggressiva, serve rispetto ma non timore».

La vittoria contro la Roma dà fiducia

Dopo il convincente successo interno contro la Roma, De Rossi ha sottolineato come la squadra stia crescendo: «Abbiamo lavorato bene e la prestazione contro la Roma ci ha dato fiducia. Ora serve conferma a Verona».

Attenzione al Verona

Il tecnico ricorda anche il precedente della stagione: a novembre il Genoa aveva battuto il Verona 2‑1 al “Ferraris”, ma solo dopo una ripresa convincente. «La loro classifica può ingannare, bisogna rimanere concentrati per tutti i 90 minuti», ha aggiunto.

Marzo 13, 2026
scritto daSerena Albino
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