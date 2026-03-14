Juventus, la sfida contro l’Udinese: Spalletti cerca continuità

La Juventus si prepara ad affrontare l’Udinese Calcio in una sfida importante di Serie A. Per i bianconeri si tratta di una partita delicata, fondamentale per proseguire la corsa nelle zone alte della classifica e consolidare il momento positivo della squadra.

Il tecnico Luciano Spalletti deve fare i conti con alcune assenze e con diversi dubbi di formazione. Tra le notizie più rilevanti c’è quella legata all’attaccante Dušan Vlahović, che non è stato convocato per la trasferta a Udine a causa di un problema fisico che lo ha tenuto fuori negli ultimi giorni. La sua assenza obbliga l’allenatore a ridisegnare l’attacco, puntando su soluzioni alternative per garantire peso offensivo alla squadra.

La partita contro l’Udinese non è mai semplice. La formazione friulana è nota per la sua organizzazione tattica e per la capacità di mettere in difficoltà anche le grandi squadre, soprattutto quando gioca davanti al proprio pubblico. Per la Juventus sarà quindi fondamentale mantenere concentrazione e ritmo per tutti i novanta minuti.