Allegri: “Pensiamo partita dopo partita. Lo scudetto? Conta solo vincere”

MILANO – Alla vigilia della prossima sfida di campionato, stadio Olimpico contro la Lazio , l’allenatore del Milan, Massimiliano Allegri, ha parlato in conferenza stampa analizzando il momento della squadra e gli obiettivi per il finale di stagione.

Il tecnico rossonero ha invitato tutti a mantenere calma e concentrazione, evitando calcoli sulla classifica. «Dobbiamo pensare solo a fare punti e a migliorare le nostre prestazioni. Il campionato è ancora lungo e la cosa più importante è affrontare una partita alla volta», ha spiegato.

Allegri ha poi commentato anche la corsa al titolo, sottolineando come la squadra da battere resti l’Inter Milan. «L’Inter è davanti e sta facendo un grande campionato. Noi dobbiamo continuare a lavorare, vincere le nostre partite e vedere dove saremo alla fine».

L’allenatore ha affrontato anche il tema della condizione della rosa, confermando alcune assenze per la prossima gara. «Ci sono alcuni giocatori che non saranno disponibili, ma abbiamo una rosa competitiva e chi scenderà in campo dovrà dare il massimo».

Nonostante le difficoltà, Allegri si è detto fiducioso. «La squadra sta lavorando bene e ha dimostrato carattere in diverse occasioni. L’obiettivo è rimanere competitivi fino alla fine e conquistare punti importanti».