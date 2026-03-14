Attimi di paura al Maradona: Banda si accascia al suolo, trasportato in ospoedale

Momenti di paura al Maradona nel finale della sfida tra Napoli e Lecce. L’attaccante del Lecce i all’improvviso con la palla in gico si è accasciatoi sul terreno di gioco. Antonio Conte in panchina ha subito richamato l’attenzione dell’arbitro Abisso. Il calciatore salentino dopo un paio di minuti a rirpeso conoscnza e trasportato in ambulanza in ospedale. La partita è rirpesa con il maradoma ammultolito negli ultimi cinque minuti dui recupero . Aggiornamenti sulle coindizioni di Banda.