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Serie A , finale : : Napoli – Lecce 2-1 Siebert, Hojlund , Politano Leggi ora
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Lecce , Di Francesco:” l’uscita di Culibaly ci ha messo in crisi”
Napoli,Conte:"l'obiettivo è centrare la zona Champions League"

Lecce , Di Francesco:” l’uscita di Culibaly ci ha messo in crisi”

Marzo 14, 2026
scritto daRedazione

Al termine del match vinto dal Napoli 2-1 contro il Lecce, Eusebio Di Francesco ai microfoni Dazn.

“ Nei dettagli della partita ma la preoccupazione per Banda

Sembra che sia stato solom una brutta botta, ha avuto paura della botta sulla parte destra e non sulla parte del cuore, credo che si risolva tutto”

“C’e tanto da costruire , avete giocato come sapete giocare

Al dila della bravura del Napoli c’erano anche glia altri Sant’Elmas, il cambio di Culibaly ci ha danneggiato un pò, Sono stati bravi quelli del Napoli ha coistruire il pareggio. Ci sono tanti aspetti positivi da sottolineare nella mia squadra”il cambio di Culibaly ci ha danneggiato”

La maturità della squadra che sta ottenendo risultati e prestazioni

Oggi mi è piaciutoi tanto della situazioni per andarli a pendere , siamo cresciuti anche nel palleggio, ma la consapevolezza tattica , la squadra è rimasta alta con pressione sia nel primo sia nel secondo ma meno pericolosi. Riupartiamno dall’atteggiamentom e dello spirito che abbiamo messo in campo stasera”

Come sta Culibaly

“Peccato il giocatore era in crescita , sta interpretando bene nel suo ruolo da trequartista, sono stato costretto a siostituierlo con Galdenman”

Marzo 14, 2026
scritto daRedazione
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